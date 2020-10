Sạt lở đất ở Trà Leng: Đau lòng quá bà con ơi!

Gian truân đường cứu nạn Cung đường từ huyện Bắc Trà My lên huyện Nam Trà My quá nguy hiểm với nhiều điểm sạt lở khiến lực lượng cứu hộ dù nỗ lực tiếp cận nhưng có những thời điểm đành quay về sở chỉ huy tiền phương đặt tại Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Trà My. Ngay khi nhận lệnh lên đường, 50 chiến sĩ của Trung đoàn 885 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam) đã tức tốc hành quân, mang theo các thiết bị tìm kiếm, cứu hộ với nhiệm vụ đến thẳng điểm sạt lở tại xã Trà Leng, nỗ lực tìm người mất tích. Tuy nhiên, khi lên đến Bắc Trà My, các chiến sĩ không thể tiếp tục đi sâu vào hiện trường bởi các điểm sạt lở chia cắt. Sau đó, các chiến sĩ phải chia thành các tốp trên các xe nhỏ hơn đi sâu vào hiện trường rồi đi bộ đến xã Trà Mai. Ông Hồ Quang Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết ban đầu lực lượng cứu hộ đưa ra 3 phương án tiếp cận hiện trường cả về đường bộ, đường hàng không và đường thủy. Tuy nhiên, sở chỉ huy tiền phương quyết định phương án chính là mở đường bộ, thông các điểm sạt lở để tiến sâu vào hiện trường. Theo ông Bửu, phương án tiếp cận hiện trường bằng đường thủy dù đã đặt ra nhưng hiện gặp nước lũ, trong khi hai nhánh sông đều hợp lại về thủy điện Sông Tranh 2 nên việc tiếp cận bằng đường thủy rất nguy hiểm. Trong khi đó, tiếp cận hiện trường bằng đường hàng không cũng khó khả thi bởi hiện trường ở núi cao, không có bãi đáp.