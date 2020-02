Chiếc đồng hồ 40 năm vun đắp thêm tình bạn

Một câu chuyện "khó tin" Anh Lưu Trung Kiên, quản lý điều hành Công ty du lịch OAT (Hà Nội) - người đã trực tiếp gặp Phil và giúp ông tìm được ông Lê Đình Cẩm sau 40 năm - kể rằng lúc trên máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng rồi Hội An, ông Phil gần như không chợp mắt. Trên tay ông vẫn ôm hộp đồng hồ. "Thỉnh thoảng ông ấy lại lôi những bức ảnh đã chụp cùng ông Cẩm và bảo rằng thời gian không còn nhiều, ông muốn gặp lại Cẩm trước lúc qua đời. Thấy vậy tôi xúc động vô cùng và hứa với ông ấy rằng sẽ cố hết sức để giúp ông toại nguyện" - anh Kiên nhớ lại. Anh Kiên cho biết ngay khi cùng Phil đặt chân tới Hội An, anh cố chạy đi xác định "tọa độ" nơi ngày xưa đơn vị của Phil đóng quân để lần mò người trong ảnh. Khi biết đồn lính Mỹ ngày xưa giờ là một mô đất ở xã Cẩm Thanh, cách phố cổ Hội An khoảng 6km thì anh cầm những bức ảnh mà Phil đưa rồi dò hỏi bà con trong khu vực đó. Những người dân ở Hội An đã nhận ra ông Cẩm cùng cha ông dù đã qua 40 năm. Họ đã chạy đi báo tin cho ông Cẩm.