Bộ GD-ĐT cần cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp về sách giáo khoa

Làm việc với Bộ GD-ĐT vào hôm nay, 8.12, Tổ công tác Thủ tướng cho rằng, việc biên soạn, quản lý sách giáo khoa và tài liệu tham khảo còn bất cập nên Bộ GD-ĐT cần tiếp tục tiếp thu các ý kiến, cầu thị để làm tốt hơn.



Cụ thể, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, một số vấn đề mà Bộ GD-ĐT cần quan tâm, làm tốt hơn là tình trạng thừa, thiếu giáo viên mầm non, cán bộ quản lý giáo dục tại một số địa phương chưa được giải quyết dứt điểm. Việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở một số địa phương chưa phù hợp... Đội ngũ nhà giáo còn nhiều khó khăn.



Bên cạnh đó, vấn đề bạo lực học đường còn xảy ra ở một số nơi; một bộ phận học sinh, sinh viên có biểu hiện sa sút về đạo đức, lối sống.



Thứ nữa là công tác biên soạn, quản lý sách giáo khoa và tài liệu tham khảo còn bất cập. “Bộ GD-ĐT đang hoàn chỉnh bộ sách, Tổ công tác đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp tục tiếp thu các ý kiến, cầu thị để làm tốt hơn”, ông Dũng nói.



Về công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết hiện Bộ GD-ĐT mới đồng bộ khoảng 2.000 hồ sơ, vì vậy cần triển khai mạnh mẽ hơn việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia bởi đây là nội dung sẽ tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí cho phụ huynh, học sinh.



Tuy nhiên, Tổ công tác cũng chuyển những lời khen của Thủ tướng, Chính phủ đối với một số điểm sáng mà ngành GD-ĐT đạt được thời gian qua. Đó là việc phản ứng kịp thời, sáng tạo khi chuyển sang học trực tuyến với nhiều phương thức giảng dạy, học tập, thi cử linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19. Điều này đã giúp bảo đảm hoạt động giảng dạy không bị ngưng trệ, đáp ứng yêu cầu công tác phòng dịch bệnh.



Cùng với đó, ngành GD-ĐT đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức kỳ thi THPT làm 2 đợt, thực hiện đối sánh kết quả thi với điểm học bạ. Kỳ thi được tổ chức tốt, bảo đảm an toàn, hiệu quả, giảm tốn kém cho gia đình học sinh và xã hội.



Ngoài ra, việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tự chủ đại học đã đạt một số kết quả khả quan, khi đến nay đã có 23 cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ có chất lượng, đổi mới nội dung, chương trình; Việt Nam đã có 4 cơ sở giáo dục đại học lọt vào bảng xếp hạng 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới; 11 trường đại học vào danh sách các đại học hàng đầu châu Á; 2 trường đại học của Việt Nam lọt trong top 101-150 Bảng xếp hạng thế giới.

Theo CHÍ HIẾU (thanhnien)