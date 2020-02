Tìm thấy trống đồng trên sông Cổ Chiên

Trong lúc đánh bắt cá trên sông Cổ Chiên, ngư dân tìm thấy một trống đồng, sau đó đưa về Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long lưu giữ và giám định.

Trống đồng được phát hiện trên sông Cổ Chiên. ẢNH: XUÂN PHÚC

Ngày 25.2, ông Nguyễn Xuân Hoanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã ký văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc phát hiện trống đồng trên sông Cổ Chiên.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Thành (39 tuổi, ngụ P.Trường An, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) làm nghề đánh bắt cá trên sông. Trong quá trình đánh bắt cá trên sông Cổ Chiên tại đoạn giữa Cồn Chim (P.Trường An, TP.Vĩnh Long) và xã An Bình (H.Long Hồ, Vĩnh Long), ông Thành đã phát hiện trống đồng có đường kính bề mặt 78cm, khá nguyên vẹn, hoa văn còn sắc nét; thân trống bị vỡ chỉ còn khoảng 1/3. Sau đó, ông Thành đã tặng trống đồng cho đình Tân Vĩnh (TP.Vĩnh Long). Đến ngày 12.2, Ban Hội hương đình Tân Vĩnh đồng ý bàn giao trống đồng cho Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long lưu giữ và nghiên cứu.

Trên mặt trống có 4 con vật giống con cóc ở 4 góc. ẢNH: XUÂN PHÚC

Theo ông Nguyễn Xuân Hoanh, đây là lần đầu tiên trống đồng được phát hiện ở Vĩnh Long. Để xác định niên đại, giá trị lịch sử văn hóa của hiện vật, dự kiến tuần sau Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Vĩnh Long sẽ mời một số nhà khảo cổ học từ TP.HCM thành lập Hội đồng khoa học để giám định hiện vật. Kết quả giám định của Hội đồng là cơ sở khoa học để Sở có phương án thích hợp bảo tồn và phát huy giá trị hiện vật.

Một số mảnh vỡ của trống đồng. ẢNH: XUÂN PHÚC