Công bố đáp án và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ 3 cuộc thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam

(GLO)- Ngày 10-10, Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” công bố đáp án và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ 3.





A- KẾT QUẢ KỲ THI THỨ 3



I- Đáp án kỳ thi thứ 3



Câu 1: b) Ngày 30-4-1982 với 130 phiếu thuận, 4 phiếu chống, 17 phiếu trắng và 2 nước không tham gia bỏ phiếu; tại Hội nghị của Liên Hợp quốc về Luật Biển lần thứ 3.



Câu 2: a) Tuyên bố chung về Nguyên tắc sáu điểm của ASEAN về Biển Đông.



Câu 3: c) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Câu 4: c) 9 quốc gia và 1 vùng lãnh thổ (Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Campuchia và Đài Loan).



Câu 5: a) Ngày 9-12-1982; Quyết định số 193-HĐBT; tỉnh Đồng Nai.



Câu 6: c) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.



Câu 7: b) Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9-2-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.



Kỳ thi thứ ba có: 154.836 lượt người tham gia dự thi.



II- Danh sách người đạt giải kỳ thi thứ 3:





1. Phan Minh Đức-Bí thư Đảng ủy xã Biển Hồ (TP. Pleiku).



* Giải nhì: 2 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2.000.000 đồng)



1. Nguyễn Văn Hòa-Chi bộ Phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku.



2. Nguyễn Thị Thu Hạnh-Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 11 (quận 8, TP. Hồ Chí Minh).



* Giải ba: 3 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.500.000 đồng)



1. Nguyễn Ngọc Yến (263 Trần Văn Bình, xã Trà Đa, TP. Pleiku).



2. Phan Văn Minh-Phòng Dân tộc thị xã Ayun Pa.



3. Lưu Văn Phương-Chủ tịch Hội Cựu chiếm binh xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện).



* Giải khuyến khích: 15 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng)



1. Ngô Hồng Tuấn (Trường Tiểu học Ngô Mây, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện).



2. Rmah H’Trui (xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện)



3. Đặng Huyền Trân (thôn 4, xã Trà Đa, TP. Pleiku)



4. Phạm Ngọc Hai (184 Nguyễn Huệ, huyện Đak Đoa)



5. Võ Thúy Vân (xã Ia Rmok, huyện Krông Pa)



6. Lê Đình Chiến-Huyện Đoàn Đak Đoa



7. Mai Minh Triết-Trường THCS xã Hà Ra, huyện Mang Yang



8. Kpuih Cham (xã Ia Kly, huyện Chư Prông)



9. Huỳnh Cao Thương (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro)



10. Nguyễn Đình Đạt (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro)



11. Ksor Tak (xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa)



12. Nguyễn Thị Hồng Thơm-Trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Prông



13. Đỗ Thị Hà Linh (huyện Chư Prông)



14. Nguyễn Văn Hoàng (80/46 đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)



15. Đinh Thị Xoan (làng Blà, xã Đak Song, huyện Kông Chro)





Câu hỏi kỳ thi thứ 4 Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982-10/12/2022)





