Công bố đáp án và người đạt giải kỳ thi thứ 2 cuộc thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam

Ngày 26-9, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982" công bố kết quả kỳ thi thứ 2 và danh sách những người đạt giải.





KẾT QUẢ KỲ THI THỨ 2



I- Đáp án kỳ thi thứ 2



Câu 1: c) Có 5 vùng biển; bao gồm: Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.



Câu 2: c) Ngày 20-7-2012; tại Phnom Penh, Campuchia.



Câu 3: a) Luật biển Việt Nam năm 2012.



Câu 4: b) Có khoảng 20 Châu bản thể hiện cụ thể việc thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.



Câu 5: c) Ngày 9-12-1982; Quyết định số 194-HĐBT; tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.



Câu 6: a) Trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ phát động miền biển; ngày 10-4-1956.



Câu 7: c) Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.



Kỳ thi thứ hai có: 174.657 lượt người tham gia dự thi.

II- Kết quả và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ 2:



* Giải nhất: 1 giải (bao gồm: Giấy chứng nhận, biểu trưng Cuộc thi và tiền thưởng 3.000.000 đồng).



1. Lê Thị Phương Loan (87 Hai Bà Trưng, tổ dân phố 3, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai).



* Giải nhì: 2 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận, biểu trưng Cuộc thi và tiền thưởng 2.000.000 đồng)



1. Huỳnh Văn Dữ (62 Lê Lợi, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa).



2. Võ Hoàng Cảnh Tiên (19/1 Lê Lợi, TP. Pleiku).



* Giải ba: 3 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận, biểu trưng Cuộc thi và tiền thưởng 1.500.000 đồng)



1. Nguyễn Thị Thái Hà (81 Wừu, tổ 2, phường Ia Kring, TP. Pleiku).



2. Trần Thị Ngọc Nữ (28 Lê Đại Hành, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre).



3. Phan Thị Tường Vân-Trường THCS Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa.



* Giải khuyến khích: 15 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng).



1. Nguyễn Xuân Lượng (58 đường 27, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ đức, TP. Hồ Chí Minh).



2. Phan Ngọc Anh (Chi bộ tổ 13, phường Hoa Lư, TP. Pleiku).



3. Phan Hà Bạch Ánh (24a Nguyễn Trung Trực, phường Hội Phú, TP. Pleiku).



4. Đinh Thị Thu Dung (154/4 Nguyễn Thái Học, phường Hội Thương, TP. Pleiku).



5. Phan Thị Bích Chi (Trường Mầm non Bông Sen, xã Ya Ma, huyện Kông Chro).



6. Phan Hà Hồng Ánh (tổ 5, phường Hội Phú, TP. Pleiku).



7. Huỳnh Thị Niềm Tin (số nhà 25, thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đak Lak).



8. Nguyễn Hoàng Ân (16 Nguyễn Thị Lan, ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh).



9. Hạp Tiến Long (tỉnh Bắc Ninh).



10. Kiều Cao Quý (thôn 2, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội).



11. Nguyễn Ngọc Tường Vi (413/123 đường HT13, phường Hiệp Thành, quận 12, TP. Hồ Chí Minh).



12. Đặng Thị Tố Quyên (Giáo viên Trường Tiểu học Phạm Ngũ lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh).



13. Mai Ngọc Châu (UBND xã Ia Phìn, huyện Chư Prông).



14. Hồ Thị Đào (Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Yang Nam, huyện Kông Chro).



15. Nguyễn Thị Ngọc Anh (Đội Tổng hợp, Công an TP. Pleiku).





Kỳ 3: Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 26-9-2022

