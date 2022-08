Công bố đáp án kỳ thi thứ 7 cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(GLO)- Ngày 22-8, Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực” đã công bố đáp án và danh sách những người đạt giải kỳ thi thứ 7.





KẾT QUẢ KỲ THI THỨ 7



I- ĐÁP ÁN KỲ THI THỨ 7



Câu 1: c) “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.



Câu 2: a) “Người cán bộ cách mạng” (1955).



Câu 3: a) gần dân.



Câu 4: c) Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.



Câu 5: b) phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.



Câu 6: b) Có 15 thành viên; đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo.



Câu 7: c) Tại Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng; ngày 31-7-2017.



Câu 8: có: 31.001 lượt người tham gia dự thi.



II- DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠT GIẢI KỲ THI THỨ 7



*Giải nhất: 1 giải (gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 3.000.000 đồng):



Ksor Phơm-học sinh lớp 61 Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Ia Trok, huyện Ia Pa).



*Giải nhì: 2 giải (gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2.000.000 đồng/giải):



1. Nguyễn Thị Thu Hương-Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Mây, huyện Ia Grai.



2. Nguyễn Thị Nhung-Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku.



*Giải ba: 3 giải (gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.500.000 đồng/giải).



1. Xà Quế Hằng-Đảng ủy phường An Bình, thị xã An Khê.



2. Đàm Thùy Linh-Chi bộ buôn Hoai, Đảng ủy xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa.



3. Lê Thị Hồng Gấm, Số 274, ấp 21, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.



*Giải khuyến khích: 5 giải (gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng/giải).



1. Cao Thanh Hùng-thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.



2. Phan Đình Trung-học sinh lớp 10A6, Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku.



3. Trần Thanh Bình-Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, số 322 đường Trường Chinh, TP. Pleiku.



4. Hồ Huyền Trân-thôn 3, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa.



5. Thông Thị Hồng Ân-Trường Tiểu học Hàm Phú 1, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

