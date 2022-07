(GLO)- Ngày 25-7, Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực” công bố kết quả kỳ thi thứ 5 và danh sách những người đạt giải.





KẾT QUẢ KỲ THI THỨ 5 VÀ NỘI DUNG CÂU HỎI KỲ THI THỨ 6



Cuộc thi“Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực”.



(kèm theo Công văn số 10-CV/BTCCT, ngày 25-7-2022 của Ban tổ chức cuộc thi)





1. ĐÁP ÁN KỲ THI THỨ 5:



Câu 1: Đáp án đúng là: c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (ngày 3-2-1969).



Câu 2: Đáp án đúng là: b. gương người tốt, việc tốt.



Câu 3: Đáp án đúng là: b. Đạo đức cách mạng (tháng 12-1958).



Câu 4: Đáp án đúng là: b. tham ô, lãng phí.



Câu 5: Đáp án đúng là: b. “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” đăng trên báo Cứu quốc, số 69, ngày 17-10-1945.



Câu 6: Đáp án đúng là: c. Điều 73.



Câu 7: Đáp án đúng là: c. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.



Câu 8: Kỳ thi thứ 5 có: 35.225 lượt người tham gia dự thi.



2. DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠT GIẢI KỲ THI THỨ 5 CUỘC THI “TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG; PHÒNG-CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC



*Giải nhất: 1 giải (gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 3 triệu đồng).



- Bùi Thị Xuân-Thôn 4, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.



*Giải nhì: 2 giải (gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2 triệu đồng/giải).



- Nguyễn Quàn-Nhân viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



Nguyễn Quang Lực-Trưởng thôn Lệ Bảo, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.



*Giải ba: 3 giải (gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1,5 triệu đồng/giải).



- Phạm Thế Cường-Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông, tỉnh Gia Lai.



- R’Ô Roa-Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



- Vũ Xuân Bình-xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.



*Giải khuyến khích: 5 giải (gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1 triệu đồng/giải).



-Trịnh Xuân Long-Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



- Đoàn Quang Hải-Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng, huyện Chư Rông, tỉnh Gia Lai.



- Cao Ngọc Nhi-Số nhà 275, ấp 21, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.



- Trần Thị Thúy Vân-Số nhà 45/68 Ngô Quyền, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



- Đinh Thị Hà-Hội Nông dân xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.





TUỆ NGUYÊN