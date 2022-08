Công bố kết quả kỳ thi thứ 6 cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(GLO)- Ngày 8-8, Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực" công bố đáp án và danh sách những người đạt giải kỳ thi thứ 6.



Công bố kết quả và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ 5



I- KẾT QUẢ KỲ THI THỨ 6



1. Đáp án kỳ thi thứ 6:



Câu 1: b) Đạo đức cách mạng (đăng trên báo Nhân dân, số 460, ngày 6-6-1955).



Câu 2: a) Bệnh quan liêu; Bệnh tham lam; Bệnh lười biếng; Bệnh kiêu ngạo; Bệnh hiếu danh, tham danh, trục lợi, thích địa vị quyền hành...; Bệnh hữu danh vô thực; Bệnh cận thị; Bệnh tỵ nạnh; Bệnh xu nịnh a dua và Bệnh kéo bè kéo cánh.



Câu 3: c) Bệnh quan liêu.



Câu 4: c) Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu.



Câu 5: c) Cả a và b.



Câu 6: c) Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”.



Câu 7: a) (1) đứng đầu; (2) tiêu cực.



Câu 8: có 31.524 lượt người tham gia dự thi.



2. Danh sách người đạt giải kỳ thi thứ 6:



*Giải nhất: 1 giải (gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 3.000.000 đồng).



1. Trịnh Việt Anh-sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, TP. Cần Thơ.



*Giải nhì: 2 giải (gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2.000.000 đồng/giải).



1. Trương Minh Khoa-Giáo viên Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Pa.



2. Nguyễn Thu Phong-Số 274, ấp 21, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.



*Giải ba: 3 giải (gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.500.000 đồng/giải).



2. Huỳnh Vũ Quân-huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.



3. Phùng Thị Trúc Linh-Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai, 561 Trần Hưng Đạo, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa.



3. Đinh Thơ-làng Tnùng 1, xã Ya Ma, huyện Kông Chro.



*Giải khuyến khích: 5 giải (gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng/giải).



1. Nhâm Văn Tiến-Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ.



2. Đào Danh Phúc-Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa.



3. Châu Thị Hằng-Ủy ban nhân dân xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.



4. Nguyễn Thị Mai Phương-phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.



5. Trần Lưu Yếl-tỉnh Cà Mau.







CÂU HỎI KỲ THI THỨ BẢY (Bắt đầu từ 9 giờ, ngày 8-8-2022 và kết thúc lúc 16 giờ, ngày 19-8-2022).

GLO