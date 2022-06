Ông Nay Hen: "Cội lim già" ở Ia Broăi

(GLO)- Uy tín, gương mẫu, làm kinh tế giỏi và đi đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nên ông Nay Hen (SN 1955, buôn Jứ, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) luôn được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Hen chia sẻ: Thời trai trẻ, ông tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Sau khi xuất ngũ về địa phương, ông tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Năm 2005, sau khi tham gia lớp tập huấn khuyến nông, ông chuyển đổi 2 ha bắp sang trồng thuốc lá. Do thuốc lá được mùa, được giá, sau khi trừ chi phí đầu tư, ông lãi hơn 200 triệu đồng. Từ số vốn này, ông mở rộng thêm diện tích trong các vụ sản xuất tiếp theo, mua phương tiện máy móc nông nghiệp, xây dựng lò sấy và nuôi thêm bò, dê.

Ông Hen cho hay: “Buôn Jứ có 323 hộ với 1.426 khẩu. Trước đây, bà con chủ yếu trồng mì, lúa rẫy, bắp nên thu nhập bấp bênh. Để phát triển kinh tế, tôi mạnh dạn từ bỏ tập quán canh tác cũ, tận dụng điều kiện về đất đai phù sa màu mỡ ven sông Ba, nguồn nước tưới dồi dào để luân phiên trồng các loại cây khác nhau nhằm cải tạo đất, tăng thu nhập. Nhờ vậy, đến nay, gia đình tôi có 6 ha bắp, 2 ha thuốc lá, 2 ha lúa, 4 sào cây ăn quả, 22 con bò sinh sản, 13 con dê. Sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình tôi thu về hơn 500 triệu đồng/năm”. Nhiều người trong buôn đến tìm hiểu, học hỏi và được ông tận tình hướng dẫn. Đối với những hộ khó khăn về vốn đầu tư, ông cho họ mượn tiền không tính lãi. Nhờ vậy, đến nay, hơn 50 hộ ở buôn Jứ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Ông Nay Điang cho biết: Trước đây, gia đình ông rất khó khăn. Được ông Hen cho mượn tiền vốn và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, ông đã cải tạo 2 ha đất rẫy để trồng thuốc lá. Bây giờ, gia đình ông đã có thu nhập ổn định, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm được nhiều đồ dùng đắt tiền phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Ông Nay Hen (bìa phải) trao đổi với cán bộ xã Ia Broăi về phát triển kinh tế. Ảnh: R’Ô HOK

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Hen còn tích cực đóng góp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên buôn làng. Ông Hen chia sẻ: Là địa bàn giáp ranh với thị xã Ayun Pa nên trước đây, tình hình an ninh trật tự ở buôn Jứ tương đối phức tạp, nhất là tình hình trộm cắp tài sản, thanh-thiếu niên vi phạm an toàn giao thông, tụ tập đêm khuya uống rượu, chạy xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô... gây mất trật tự công cộng. Là thành viên Ban Chỉ đạo tố giác tội phạm và Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm xã Ia Broăi, ông phối hợp với lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát; trực tiếp đến từng nhà thanh-thiếu niên có biểu hiện hư hỏng, thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ để tuyên truyền, vận động và ký cam kết chấp hành pháp luật và hương ước, quy ước của làng. “Tôi chỉ rõ điều hay điều dở, nhắc nhở, khuyên bảo đám trẻ phải tích cực lao động sản xuất giúp gia đình, tránh lạm dụng rượu, bia gây ảnh hưởng đến sức khỏe và làm mất trật tự. Nhờ đó, đến nay, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh-thiếu niên giảm hẳn, nhiều thanh niên đã chăm chỉ làm việc, tham gia rèn luyện thể dục thể thao”-ông Hen bày tỏ.

Trò chuyện với P.V, ông Bùi Văn Ngọc-Chủ tịch UBND xã Ia Broăi-cho hay: Ông Nay Hen nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Ia Broăi. Sau khi về hưu, ông được bà con tín nhiệm bầu làm già làng của buôn Jứ. Không chỉ tích cực lao động sản xuất làm giàu cho bản thân, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ông còn có nhiều đóng góp vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, vận động bà con sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Năm 2014, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2009-2014; năm 2020, ông được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2018-2020; năm 2021 được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen là người uy tín tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2021.