Cách mạng Tháng Tám và bài học đại đoàn kết

(GLO)- Năm nay chúng ta chào mừng 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng phải đương đầu chống “giặc Covid-19”. Trong thời điểm khó khăn, phức tạp này, bài học đại đoàn kết toàn dân tộc làm nên thành công vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc càng có ý nghĩa sâu sắc, vẫn vẹn nguyên giá trị.



Cách mạng Tháng Tám năm 1945 diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thế giới lần thứ II sắp đi vào hồi kết, lịch sử thế giới chuyển biến nhanh chóng. Đất nước ta đứng trước thách thức và cơ hội mới nhưng vô cùng nguy nan, cùng một lúc chống chọi với 3 thứ giặc: giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt. Nhật hất cẳng Pháp, thành lập Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim; hơn 2 triệu người bị chết đói và hơn 90% dân số mù chữ. Trước tình thế đất nước ngàn cân treo sợi tóc, lãnh tụ Hồ Chí Minh cùng 5.000 đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam non trẻ mới 15 tuổi đã lãnh đạo hơn 20 triệu người Việt Nam ở 3 miền đất nước đang bị chia rẽ đoàn kết lại, làm nên chiến thắng vang dội, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Có được thành công ấy, ngoài đường lối đúng đắn, chính nghĩa còn thể hiện ở khả năng tập hợp quần chúng rộng rãi, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc chống kẻ thù chung.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 (ảnh tư liệu).





Thời điểm của Cách mạng Tháng Tám 76 năm sau, thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng lại đối mặt một thứ “giặc” nguy hiểm mà vô hình: dịch Covid-19. Vi rút này đi đến đâu gieo rắc đau thương, chết chóc, gây họa cho dân đến đó. Dịch bệnh khiến hàng chục ngàn sinh mệnh lìa đời, hàng trăm ngàn người nhiễm bệnh, khổ đau cả thể xác lẫn tinh thần. Dịch bệnh làm sản xuất đình trệ, lưu thông ách tắc, cản trở hầu hết hoạt động thông thường của người dân. Cuộc chiến đối mặt với kẻ thù vô hình này không kém phần gian nan, vất vả. Đây là thời điểm rất hiếm trong nhiều chục năm qua, đất nước ta, tỉnh ta rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy. Mặc dù cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương vào cuộc quyết liệt, từ Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh, thành phố, huyện, thị đến các thôn, làng, tổ dân phố đều ngày đêm bận rộn chống dịch, nhưng đối thủ vô hình Covid-19 vẫn chưa bị đánh bại.



Thành phố Pleiku-trung tâm chính trị, kinh tế của cả tỉnh đã nâng mức cảnh báo chống dịch lên cao nhất: Thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều khu vực trong tỉnh cũng khoanh vùng cách ly phòng-chống dịch. Giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đấy là việc chẳng mong muốn, nhưng để bảo vệ sức khỏe cho người dân, phải hy sinh nhiều quyền cá nhân, nhiều lợi ích của xã hội. Chúng ta phải chấp nhận. Sinh mệnh con người quý trọng hơn tất cả. Ngay lúc này, khi chúng ta an yên cùng gia đình, người thân thì bao nhiêu “chiến sĩ” khác từ y-bác sĩ, công an, bộ đội, dân quân... phải dầm mưa giãi nắng, ngày đêm đương đầu chống dịch. Nhiều người mấy tháng chưa về nhà dù họ cũng có gia đình chờ mong như chúng ta. Nhiều người đã ngã xuống vì sự bình an của đại bộ phận Nhân dân.



Hơn lúc nào hết, bài học đại đoàn kết toàn dân tộc thắng kẻ thù chung từ Hưng Đạo Vương chiến thắng quân Mông-Nguyên, Nguyễn Trãi giúp Lê Lợi đuổi giặc Minh đến Đảng Cộng sản Việt Nam khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2-9-1945 cần phát huy giá trị. Với đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong chỉ đạo chống dịch Covid-19; với sự chủ động, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặt sinh mệnh của người dân lên trên hết, trước hết; với sự đồng lòng ủng hộ của đại bộ phận Nhân dân trong tỉnh, chắc chắn Gia Lai sẽ cùng với cả nước sớm chiến thắng “giặc Covid-19”.



Đâu đó vẫn còn vài tiếng nói lạc điệu, một số hành vi côn đồ, bất chấp pháp luật, đi ngược lại với lợi ích của số đông. Có người cho rằng cấm cản người dân ra đường, buộc phải cách ly là vi phạm nhân quyền… Những hành vi cá biệt ấy đáng bị lên án, xử lý.



Trong Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta lúc đó còn non trẻ, lực lượng mỏng, tình thế đất nước vô cùng bi đát, nguy nan nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, Cách mạng đã thành công vang dội. Ngày nay, Đảng ta trải qua nhiều thử thách, lớn mạnh toàn diện, đất nước dần thoát khỏi khó khăn, gian khổ, từng ngày thay đổi để cường thịnh nên việc chiến thắng đại dịch toàn cầu này nhanh hay chậm thể hiện ở sự đồng lòng chia sẻ của người dân. Toàn dân đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của các cấp chính quyền, chúng ta sẽ làm nên chiến thắng kẻ thù mới-dịch bệnh như dân tộc ta đã từng thành công mùa thu 76 năm trước. Tỉnh Gia Lai sẽ hoàn thành “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội.



GIA LAI