Cảnh giác trước chiêu trò của tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”

(GLO)- Tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” tiền thân là tổ chức “Tân dân chủ” do Đào Minh Quân (SN 1952, nguyên Trung úy Quân đội Việt Nam Cộng hòa) cùng một số đối tượng ngụy quân, ngụy quyền lưu vong ở Mỹ thành lập năm 1991. Từ tháng 1-2018, Bộ Công an đã xác định đây là tổ chức khủng bố.

Thời gian gần đây, tổ chức này đã có nhiều hoạt động lừa mị, lôi kéo người dân trên địa bàn tỉnh tham gia chống phá Đảng, Nhà nước bằng các thủ đoạn “trưng cầu dân ý”, hứa hẹn “cấp phát nhà miễn phí”… gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Nhận diện âm mưu chống phá và chiêu trò lừa mị

Để đạt được mục tiêu chống phá Đảng, Nhà nước ta, thời gian qua, tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” ráo riết tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triệt để khai thác, lợi dụng một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm trong nước để xuyên tạc, bịa đặt, tác động gây chia rẽ nội bộ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành quả cách mạng, gây tâm lý hoài nghi trong Nhân dân.

Đáng chú ý, lợi dụng sự phát triển và tính năng lan tỏa nhanh của không gian mạng, tổ chức khủng bố này đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video clip nhằm khuếch trương thanh thế, chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện các hoạt động phá hoại nhằm gây tiếng vang; liên tục tuyên truyền về “lễ đăng quang của Đào Minh Quân”; kêu gọi người chuẩn bị “hoàng kỳ” và tập trung đến Sân bay Tân Sơn Nhất để đón Đào Minh Quân về nước “đăng quang” vào dịp lễ 30-4-2023. Hiện nay, chúng cho rằng “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” sẽ trở thành “chính thức” không còn “lâm thời” và sẽ lấy danh xưng là “Chính phủ Quốc gia Việt Nam”.

Bên cạnh đó, để thực hiện âm mưu của mình, tổ chức này dùng chiêu trò thực hiện các chiến dịch “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm “Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”; đồng thời, sử dụng các luận điệu hết sức hoang đường rằng “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” sẽ thực hiện các chương trình “cấp phát nhà miễn phí”, “xin việc làm”, “xây dựng viện dưỡng lão”, “trại trẻ mồ côi”… để móc nối, lôi kéo, lừa phỉnh những người bất mãn, chống đối và cả những người nhẹ dạ, cả tin, lười lao động tham gia nhằm phát triển tổ chức.

Nguy hiểm hơn, thời gian gần đây, chúng tiếp tục phát tán thư mời tham dự đại lễ “Kỷ niệm đệ ngũ chu niên Đức Quốc Công Đào Minh Quân tuyên thệ nhận trọng nhiệm Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa” và “Đào Minh Quân đăng quang lên ngôi Hoàng đế Đại Việt” vào ngày 11-11-2023.

Kiên quyết đấu tranh với tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân

Những năm qua, lực lượng Công an một số tỉnh, thành phố đã kiên quyết đấu tranh, xử lý nhiều đối tượng là chân rết của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”, không để tổ chức này công khai hoạt động ở trong nước.

Tại Gia Lai, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh đã phát hiện, đấu tranh, xử lý một số trường hợp sinh sống, cư trú trên địa bàn tỉnh có những hoạt động liên quan đến tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và điều kiện kinh tế khó khăn của một bộ phận người dân, các đối tượng liên quan đến “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” đã tung tin, sử dụng lợi ích vật chất để hứa hẹn, kêu gọi người dân tham gia tổ chức để được “cấp phát nhà miễn phí”, “hỗ trợ việc làm, tiền”, phong “chức tước, quân hàm”. Từ đó, một số đối tượng đã tin và đăng ký, thậm chí kêu gọi, đăng ký giùm cho người thân.

Đáng chú ý, lực lượng Công an đã phát hiện, làm rõ hoạt động của 5 người trong một hộ gia đình tại huyện Chư Prông nhẹ dạ, cả tin, chụp hình ảnh cá nhân và giấy chứng minh nhân dân gửi cho số đối tượng trên mạng xã hội Facebook với mục đích đăng ký xin cấp nhà miễn phí từ tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”. Khi làm việc với cơ quan Công an, ông Đ.V.D. (trú tại huyện Chư Prông) khai nhận: Do tin theo lời tuyên truyền của số đối tượng trên mạng xã hội, ông đã lấy hình ảnh, thông tin cá nhân của 5 người trong gia đình mình để gửi cho các đối tượng đăng ký xin cấp nhà. Tuy nhiên, đến nay, nhà không thấy mà còn bị cơ quan chức năng mời làm việc. Ông D. cảm thấy rất ân hận vì những việc làm của mình.

Ngoài ra, một số người dân khi được cơ quan chức năng mời làm việc mới biết mình có liên quan đến hoạt động “trưng cầu dân ý” của tổ chức khủng bố. Một số trường hợp khác vô cùng hoang mang, lo lắng khi thấy tên mình bỗng dưng có trong danh sách xin cấp nhà miễn phí do được đăng ký giùm mà không hề hay biết. Theo thông tin trình báo của người dân, thủ tục xin cấp nhà miễn phí rất đơn giản, chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại và bầu đối tượng Đào Minh Quân làm “Tổng thống Việt Nam Cộng hòa” hay viết bài chống Đảng, Nhà nước, xúc phạm lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trở thành thành viên của tổ chức.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, bằng các thủ đoạn tinh vi như đã nói, tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” đã lộ rõ bản chất lừa mị, xảo quyệt, từng bước dụ dỗ người dân nhẹ dạ, cả tin vào con đường vi phạm pháp luật. Tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” ngày càng thể hiện bản chất khủng bố, phá hoại nhằm thực hiện các hoạt động chống Đảng, Nhà nước và không bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chế độ ở nước ta.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống Đảng, Nhà nước của tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”, không để các thế lực thù địch, bọn phản động lôi kéo tham gia vào các tổ chức.

Đồng thời, phải nắm vững và tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng, sử dụng internet, mạng xã hội tỉnh táo, văn minh; kịp thời phát hiện, khẩn trương cung cấp thông tin liên quan đến những hoạt động của các đối tượng có dấu hiệu tham gia tổ chức khủng bố này cho cơ quan chức năng; tuyệt đối không tin, không nghe, không theo những lời dụ dỗ, lừa phỉnh, kêu gọi tham gia tổ chức; không ủng hộ, chia sẻ, tuyên truyền những thông tin sai sự thật, độc hại, phản động trên mạng xã hội, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.