(GLO)- Bác sĩ CKII Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) thông tin: Đơn vị vừa thực hiện thành công can thiệp tim mạch và đặt 4 Stent động mạch vành cho 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cứu sống tính mạng người bệnh. Đồng thời, các bác sĩ đã điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết thành công cho 1 bệnh nhân 26 tuổi bị nhồi máu cơ tim và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục tái thông mạch vành.

Liên tiếp thực hiện thành công nhiều ca can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mà không cần sự giám sát trực tiếp của các bác sĩ tuyến trên đã mang lại niềm tin cho người dân Gia Lai, tiếp thêm sự tự tin cho các y, bác sĩ trong việc triển khai một kỹ thuật hoàn toàn mới trong lĩnh vực tim mạch. Bác sĩ CKII Trần Kế Toán cho biết: 3 ca can thiệp tim mạch vừa qua, trong đó có 2 ca tiến hành hết sức thuận lợi, riêng 1 ca trong quá trình thực hiện rất căng thẳng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm học tập nhiều năm qua đã giúp ekip vượt qua khó khăn, cứu sống tính mạng người bệnh giữa lằn ranh sinh tử.

Ca bệnh trên là ông Puih Thak (SN 1964, làng Jut 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai). Ông Thak nhập viện ngày 1-5 trong tình trạng đau tức ngực dữ dội, khó thở và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành dưới giờ thứ 3. Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, bị nhồi máu cơ tim mạch vành phải nguy cơ loạn nhịp rất cao. Ekip đã hội chẩn với lãnh đạo và được đồng ý thực hiện miễn phí can thiệp mạch cho bệnh nhân.

“Quá trình can thiệp mạch, hình ảnh chụp mạch vành có cục huyết khối và ekip tiến hành hút huyết khối trong lòng mạch vành. Đây là kỹ thuật tương đối khó trong can thiệp mạch vành. Lúc lấy được huyết khối ra, bệnh nhân lên cơn rung thất, mất ý thức, nguy cơ tử vong trên bàn phẫu thuật. Trước tình hình nguy cấp, ekip bác sĩ Khoa Tim mạch vừa thực hiện cấp cứu ngừng tim vừa hồi sức cho bệnh nhân. Sau khi giải quyết được loạn nhịp, bệnh nhân tỉnh táo trở lại và ekip tiến hành đặt thành công 1 Stent động mạch vành, bệnh nhân giảm các cơn đau ngực, khó thở”- bác sĩ Toán cho biết.



Cũng theo bác sĩ Trần Kế Toán: Đối với bệnh nhân Puih Thak và 2 ca can thiệp tim mạch vừa qua, do bệnh viện xin được nguồn tài trợ nên bệnh nhân được miễn phí. Thời gian tới, khi đấu thầu được vật tư y tế và triển khai đại trà can thiệp tim mạch thì bệnh nhân không còn được miễn phí mà phải chi trả chi phí. Nếu không có bảo hiểm y tế hỗ trợ thì chi phí sẽ rất lớn, vì vậy việc mua bảo hiểm y tế là hết sức cần thiết và quan trọng.

Sau khi vượt qua cửa tử, sức khỏe của bệnh nhân Puih Thak đã nhanh chóng hồi phục và được xuất viện ngày 4-5 vừa qua. “Các bác sĩ đã sinh ra tôi lần nữa, tôi biết ơn vô cùng. Đợt này về tôi sẽ mua ngay bảo hiểm y tế”- ông Thak chia sẻ.

Theo bác sĩ Trần Kế Toán, nhồi máu cơ tim là một biến cố tim mạch cấp tính nguy hiểm. Bệnh lý này thường gặp trên các đối tượng trung niên, có thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia và tiền căn tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu…Tuy nhiên, qua các ca cấp cứu gần đây, có 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim dưới 40 tuổi (gồm 1 ca 26 tuổi và 1 ca 39 tuổi); trong đó, bệnh nhân 39 tuổi được can thiệp tim mạch tại tỉnh và đặt 1 Stent động mạch vành; bệnh nhân 26 tuổi thì điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết thành công và chuyển tuyến trên để tiếp tục tái thông mạch vành.

Qua các ca nhồi máu cơ tim trên cho thấy nguy cơ nhồi máu cơ tim có thể xảy ra ở những người trẻ tuổi, vì vậy cần cảnh giác, không được chủ quan. Mọi người cần thực hiện kiểm tra sức khỏe thường xuyên nhằm phát hiện sớm các nguy cơ và điều trị bệnh kịp thời. Đối với những người trẻ có nguy cơ tăng huyết áp, nhiều cholesterol, đái tháo đường, gia đình có người bị nhồi máu cơ tim ... cần khám sức khỏe thường xuyên hơn.

“Để phòng nhồi máu cơ tim, mọi người cần có lối sống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao, nói không với thuốc lá, hạn chế rượu bia và xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bên cạnh đó, thực hiện khám kiểm tra sức khỏe định kỳ, thường xuyên. Khi có các triệu chứng đau nặng ngực, đau giữa ngực, sau xương ức hoặc hơi lệch trái, cảm giác nặng, khó thở... cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, đảm bảo giờ vàng, tránh nguy cơ tử vong”- bác sĩ Toán khuyến cáo.