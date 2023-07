Cấm phương tiện di chuyển trên Đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột trước khi thông tuyến

Tin liên quan Đắk Lắk: Chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ khiếu kiện dự án đại lộ Đông - Tây

Ngày 8.7, đại diện UBND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, nhà thầu thi công dự án đại lộ Đông Tây đã rào chắn, không cho phương tiện di chuyển vào công trình này cho đến khi chính thức thông tuyến.

Được biết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Buôn Ma Thuột sau khi có chỉ đạo của UBND TP.Buôn Ma Thuột đã mời các bên làm việc liên quan gồm đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP Buôn Ma Thuột, nhà thầu thi công, Phòng Quản Phòng quản lý đô thị thành phố đi thực địa, đối chiếu các quy định của pháp luật, để có biện pháp giảm thiểu tai nạn trên tuyến đường này.

Dù chưa chính thức thông tuyến nhưng Đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, tổng cộng 5 người đã tử vong. Người dân trên địa bàn khi đi qua đường này vào ban đêm vẫn cảm thấy bất an, lo lắng.

Vụ tai nạn gần đây nhất tại đây, như Lao Động đã thông tin, nam thiếu niên Phạm Nguyên C điều khiển xe môtô phân khối lớn lưu thông trên Đại lộ Đông Tây theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Khi xe môtô chạy đến đoạn qua phường Tự An, xe của C đã tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị H (25 tuổi, TP.Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến chị H tử vong tại chỗ. Được biết, chị H đang mang thai 5 tháng. C bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Sau đó, thiếu niên gây tai nạn cũng đã tử vong do vết thương quá nặng.