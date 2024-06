Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên

(GLO)- Ngày 22-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đinh Thây (SN 1995, trú tại xã Krong, huyện Kbang) và Đinh Nhel (SN 1987, trú tại xã Nghĩa An, huyện Kbang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(GLO)- Từ ngày 19 đến 20-6, Đoàn công tác của Bộ Công an đã kiểm tra kết quả thực hiện công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024 tại Công an tỉnh Gia Lai. Đại tá Mai Xuân Thảo-Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn kiểm tra.