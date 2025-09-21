Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

BMW Vision CE - Mẫu môtô điện tự cân bằng độc đáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Tại Triển lãm IAA Mobility 2025 vừa diễn ra ở Munich, BMW Motorrad - thương hiệu môtô danh tiếng của Đức - đã chính thức giới thiệu mẫu xe ý tưởng BMW Vision CE Concept. Đây là mẫu môtô điện tương lai sở hữu thiết kế độc đáo, khả năng tự cân bằng và loạt công nghệ mang tính cách mạng.

BMW Vision CE Concept được phát triển dựa trên nền tảng của BMW CE 04 và một mẫu xe lăn điện, mang đến cấu trúc hoàn toàn mới với khung chống lật đặc biệt. Theo BMW, thiết kế này giúp người lái không cần đội mũ bảo hiểm hay mặc đồ bảo hộ khi vận hành xe.

glo-bmw-vision-ce-3.jpg
BMW Motorrad Vision CE Concept

Về ngoại hình, BMW Vision CE kết hợp giữa phong cách truyền thống và hiện đại. Phần đầu xe được thiết kế góc cạnh, nổi bật với cụm đèn pha LED thanh mảnh, đèn phụ tích hợp trên khung chống lật và kính chắn gió nhỏ gọn. Đuôi xe có tạo hình ống độc đáo, tạo nên sự liền mạch trong tổng thể thiết kế.

Mẫu xe còn được tích hợp nhiều tiện ích cá nhân hóa như loa Bluetooth có thể tháo rời, mui xe trong suốt và giá hành lý. Yên xe thiết kế kiểu ghế ngồi ô tô, đi kèm tựa lưng, tựa đầu, dây đai an toàn và lưới kim loại bảo vệ phía sau đầu.

glo-bmw-vision-ce-2.jpg
Vision CE Concept trang bị khung chống lật

Khoang điều khiển hiện đại với màn hình kỹ thuật số cỡ lớn, tay lái truyền thống, sàn để chân rộng rãi và cổng sạc tích hợp nắp đậy ở phía trước.

Dù chưa tiết lộ nhiều thông số kỹ thuật, BMW xác nhận Vision CE Concept là mẫu xe điện có khả năng tự cân bằng, cho phép xe đứng vững khi đỗ mà không cần chân chống. Thiết kế này hướng đến trải nghiệm lái thoải mái, an toàn và mang đến cảm giác tự do tối đa cho người dùng.

glo-bmw-vision-ce-1.jpg
Mẫu xe trang bị màn hình kỹ thuật số lớn và tay lái truyền thống
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tại sao giá xe điện ngày càng giảm mạnh? Câu chuyện công nghệ, thị trường

Vì sao giá xe điện ngày càng giảm mạnh?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ từ động cơ đốt trong sang xe điện (EV). Sự chuyển đổi này không chỉ thúc đẩy làn sóng điện khí hóa mà còn khơi mào một cuộc đua khốc liệt về công nghệ pin - yếu tố then chốt quyết định giá thành và hiệu quả của xe điện.

Honda sắp trình làng loạt xe mới tại Việt Nam

Honda sắp trình làng loạt xe mới tại Việt Nam

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam vừa hé lộ kế hoạch ra mắt loạt xe đời mới trong một sự kiện đặc biệt tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 13/9 tới. Trong hình ảnh "nhá hàng", hãng cho thấy sẽ có ít nhất 3 mẫu xe mới được giới thiệu, trong đó một mẫu đã xuất hiện thêm hình ảnh chi tiết hơn.

Hàng loạt mẫu xe phổ thông được ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 9/2025

Hàng loạt mẫu xe phổ thông được ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 9/2025

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Bước vào tháng cuối của quý III, thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động khi nhiều mẫu sedan và MPV phổ thông được áp dụng các chương trình ưu đãi lớn, đặc biệt là hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ - một động thái nhằm kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy doanh số giai đoạn cuối năm.

Yamaha Neo’s giảm giá gần 20 triệu đồng - Rẻ chưa từng có, cạnh tranh trực tiếp Honda Vision

Yamaha Neo’s giảm giá gần 20 triệu đồng - Rẻ chưa từng có, cạnh tranh trực tiếp Honda Vision

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Chiếc xe máy điện duy nhất của Yamaha tại Việt Nam - Neo’s - đang được giảm giá mạnh chưa từng có, lên tới gần 20 triệu đồng. Động thái này khiến giá bán thực tế của xe chỉ còn khoảng 33-34 triệu đồng, ngang các mẫu xe tay ga phổ thông, mở ra cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn cho người dùng.

null