BMW Vision CE - Mẫu môtô điện tự cân bằng độc đáo

(GLO)- Tại Triển lãm IAA Mobility 2025 vừa diễn ra ở Munich, BMW Motorrad - thương hiệu môtô danh tiếng của Đức - đã chính thức giới thiệu mẫu xe ý tưởng BMW Vision CE Concept. Đây là mẫu môtô điện tương lai sở hữu thiết kế độc đáo, khả năng tự cân bằng và loạt công nghệ mang tính cách mạng.

BMW Vision CE Concept được phát triển dựa trên nền tảng của BMW CE 04 và một mẫu xe lăn điện, mang đến cấu trúc hoàn toàn mới với khung chống lật đặc biệt. Theo BMW, thiết kế này giúp người lái không cần đội mũ bảo hiểm hay mặc đồ bảo hộ khi vận hành xe.

BMW Motorrad Vision CE Concept

Về ngoại hình, BMW Vision CE kết hợp giữa phong cách truyền thống và hiện đại. Phần đầu xe được thiết kế góc cạnh, nổi bật với cụm đèn pha LED thanh mảnh, đèn phụ tích hợp trên khung chống lật và kính chắn gió nhỏ gọn. Đuôi xe có tạo hình ống độc đáo, tạo nên sự liền mạch trong tổng thể thiết kế.

Mẫu xe còn được tích hợp nhiều tiện ích cá nhân hóa như loa Bluetooth có thể tháo rời, mui xe trong suốt và giá hành lý. Yên xe thiết kế kiểu ghế ngồi ô tô, đi kèm tựa lưng, tựa đầu, dây đai an toàn và lưới kim loại bảo vệ phía sau đầu.

Vision CE Concept trang bị khung chống lật

Khoang điều khiển hiện đại với màn hình kỹ thuật số cỡ lớn, tay lái truyền thống, sàn để chân rộng rãi và cổng sạc tích hợp nắp đậy ở phía trước.

Dù chưa tiết lộ nhiều thông số kỹ thuật, BMW xác nhận Vision CE Concept là mẫu xe điện có khả năng tự cân bằng, cho phép xe đứng vững khi đỗ mà không cần chân chống. Thiết kế này hướng đến trải nghiệm lái thoải mái, an toàn và mang đến cảm giác tự do tối đa cho người dùng.