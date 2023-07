Bình Giáo: Dân khổ vì bùn đất từ công trình nâng cấp quốc lộ 19 tràn vào nhà

Theo phản ánh của các hộ dân, trong quá trình thi công dự án nâng cấp quốc lộ 19 đoạn qua xã Bình Giáo, đơn vị thi công đã đổ thêm lớp đất nâng cao nền đường nhưng không kè chân bờ đường. Khi trời mưa to, bùn đất, đá từ phía trên mặt đường chảy tràn vào vườn tiêu, cà phê, sầu riêng... của người dân dọc bên đường. Thậm chí, mưa lớn khiến bùn đất tràn ngập vào nhà, dẫn đến sập cả tường rào, làm thiệt hại không nhỏ đến kinh tế của người dân.

Ghi nhận của P.V, đoạn quốc lộ 19 từ xã Thăng Hưng đến xã Bình Giáo dài hơn 10 km đang được các đơn vị thi công tiến hành xây dựng, nâng cấp. Tuy nhiên, các hạng mục thi công còn dang dở, đặc biệt hệ thống cống thoát nước 2 bên đường rất ngổn ngang.

Được biết, dự án nâng cấp quốc lộ 19 đoạn đi qua huyện Chư Prông được triển khai hơn 1 năm cũng là lúc nhiều hộ dân sống dọc tuyến đường chịu cảnh không có lối đi do nền nhà thấp hơn so với mặt đường khoảng 4-5 mét. Nhiều căn nhà tại thôn Thanh Bình (xã Bình Giáo) gần như nằm lọt thỏm dưới vực sâu. Trời nắng thì bụi mù mịt, còn khi trời mưa to, nước từ trên cao kéo theo bùn đất tràn ngập vào nhà, vườn tược khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Điều đáng nói, khi đơn vị thi công đổ đất đôn cao nền quốc lộ 19 đã lấp luôn lối đi vào nhà của người dân nhưng lại chậm trễ trong việc khắc phục, hoàn trả lại đường vào nhà cho bà con.

Mỗi khi trời mưa thì bùn đất từ trên nền đường cao tràn vào vườn hoa màu của gia đình bà Phạm Thị Cà (thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo) khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Bà Cà bức xúc: "Cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn vì việc thi công nâng cấp quốc lộ 19. Năm ngoái, trời mưa bùn đất đã tràn vào vườn hoa màu làm tôi phải tốn tiền thuê 34 công để dọn dẹp, nhà đầu tư nói sẽ hoàn trả lại số tiền này cho gia đình tôi nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì. Mới đây, sau trận mưa lớn bùn đất lại tràn xuống vườn nhà tôi, chặn mất lối đi; thậm chí bùn đất còn tràn vào nhà. Gia đình tôi đã 3 lần gửi đơn lên chính quyền xã đề nghị giải quyết, nhưng đến nay cũng không thấy trả lời. Chúng tôi mong chính quyền địa phương và đơn vị thi công sớm có phương án để giải quyết tình trạng này, chứ mỗi lần trời mưa là tái diễn thì bà con chúng tôi không sống nổi".

Cách nhà bà Cà khoảng hơn 20 mét, gia đình bà Trần Thị Trang cũng bị bùn đất tràn vào ngập sân, vào tận trong nhà. Bà Trang buồn bã nói: "Không biết đơn vị thi công làm ăn thế nào mà để họng thoát nước tuôn thẳng vào nhà tôi. Từ khi thi công con đường này, hễ trời mưa thì đất, đá tràn vào ngập sân. Chúng tôi đang rất bất an và đã kiến nghị nhiều lần nhưng không thấy giải quyết".

Còn gia đình anh Bùi Ngọc Hiền (thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo) là một trong số hộ chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc thi công nâng cấp quốc lộ 19. Căn nhà mái Thái của gia đình anh Hiền nằm lọt thỏm dưới vệ đường của quốc lộ 19. Hơn 1 năm nay, gia đình anh không có lối ra vào nhà mà phải đi theo đường mòn băng qua nhà bên cạnh. Đặc biệt, mùa mưa vừa qua, đất đá từ trên đường tràn ngập vào nhà khiến gia đình anh Hiền quá sợ hãi. Lo sợ đến tính mạng của mọi người trong gia đình, anh Hiền đã làm đơn kiến nghị lên xã Bình Giáo và đơn vị thi công yêu cầu xây kè chắn đất, đá từ trên đổ xuống. “Trước đây, đời sống kinh tế của gia đình tương đối ổn định với vườn tiêu, chanh dây và nuôi hàng chục con bò. Tuy nhiên, từ ngày thi công quốc lộ 19, việc vận chuyển tiêu, chanh dây gặp rất nhiều khó khăn, từ đó kinh tế gia đình cũng bị ảnh hưởng”-anh Hiền cho biết.

Theo tìm hiểu được biết, không chỉ người dân xã Bình Giáo mà dọc theo tuyến quốc lộ 19, hàng trăm hộ dân cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Sự chậm trễ trong thi công cùng với những bất hợp lý trong thiết kế một số hạng mục quốc lộ 19 khiến cuộc sống của người dân dọc tuyến đường bị xáo trộn. Giao thông qua lại tuyến đường này hiện cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND xã Bình Giáo đã cử lực lượng chức năng xuống hiện trường hỗ trợ, dọn dẹp bùn đất giúp bà con và kiểm tra, thống kê thiệt hại. Trong quá trình làm việc với người dân và chính quyền địa phương, đơn vị thi công là Công ty Việt Đức cũng đã thống nhất sẽ làm lại mương thoát nước, làm đường bê tông từ quốc lộ 19 vào nhà dân. Tuy nhiên, đến nay phía Công ty Việt Đức vẫn chưa thực hiện, như cam kết, còn người dân thì vẫn “kêu trời”.

Trao đổi với P.V, ông Trương Minh Hiệp-Phó Chủ tịch UBND xã Bình Giáo-cho biết: Sau đợt mưa vừa qua, một số hộ dân đã ý kiến lên xã về tình trạng đất đá tràn vào nhà, vườn tược. Ủy ban nhân dân xã đã cho kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả. “Tuy nhiên, phía đơn vị thi công kiểm tra mức độ thiệt hại của người dân chưa cụ thể, chưa đảm bảo. Xã cũng đã liên hệ với các đơn vị thi công và mời các hộ dân bị ảnh hưởng đến làm việc để thỏa thuận biện pháp khắc phục hậu quả”-ông Hiệp cho hay.