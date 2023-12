Bình Định: Bắt 2 thanh niên đột nhập nhà dân trộm két sắt lấy tài sản

Ngày 6/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.