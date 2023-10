Biểu dương 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ sở Giỏi Toàn quốc

(GLO)- Sáng 17-10, theo thông tin từ Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khu vực Ayun Pa (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 1 người phụ nữ mất tích trên sông Ba nghi do nhảy cầu tự tử.

Bước đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ nguyên nhân Á khôi cuộc thi sắc đẹp bị sát hại, phân mảnh thi thể phi tang tại sông Hồng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Thủ tướng khẳng định những đóng góp của phụ nữ thông qua các hoạt động khởi nghiệp không chỉ góp phần to lớn phát triển kinh tế đất nước mà còn tác động tích cực vào giải quyết những vấn đề xã hội.

Cơ quan công an khởi tố hai cha con ông Nguyễn Chơn Tiên liên quan đến vụ việc giao ô tô cho người chưa đủ tuổi cầm lái, tông hàng loạt xe máy đang đứng chờ tín hiệu giao thông

Tối 13-10, đại diện Công an tỉnh Phú Yên xác nhận về vụ ô tô tải đâm vào một nhà dân ở xã An Mỹ (huyện Tuy An, Phú Yên) khiến 3 cháu bé bị thương, trong đó 2 cháu phải nhập viện cấp cứu.