Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị được kết nối đến 18 điểm cầu cấp huyện và 218 điểm cầu cấp xã với trên 1.200 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu chính Trụ sở Tỉnh ủy, dự hội nghị có đại điện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các Đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí: Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện cấp ủy, đơn vị, địa phương đã báo cáo tình hình quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động trước, trong, sau Tết và nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2024. Theo đó, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23-11-2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1268-CV/TU, ngày 21-12-2023 chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương chăm lo, chuẩn bị Tết cho nhân dân theo chủ trương mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết, bảo đảm an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn...

Bám sát văn bản chỉ đạo, các cấp ủy, đơn vị, địa phương đã triển khai các phương án chuẩn bị nguồn hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ lưu thông hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch,...Đồng thời triển khai công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2023-2024.

Qua nghe báo cáo từ các điểm cầu, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao việc các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động quán triệt các văn bản và đã lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các hoạt động, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự chung tay đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân trong việc chăm lo Tết cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương trao đổi với các cơ quan Chính phủ về việc sớm cấp gạo để các địa phương hỗ trợ kịp thời đến người dân. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương bám sát văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về nhiệm vụ trước, trong và sau Tết, trong đó tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết, không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng-chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác trực, khám-chữa bệnh; bảo đảm các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt hàng, nâng giá tùy tiện; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; chủ động kế hoạch đảm bảo đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn. Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực Tết; tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh; sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ...

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các hoạt động vui Xuân, đón Tết; tăng cường quản lý, giám sát và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý I-năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra ngay từ những tháng đầu năm. Rà soát và quyết liệt, hiệu quả hơn trong việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành bằng các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, cách làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2024; tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, phục vụ giải ngân các dự án đầu tư công; tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, sớm đưa vào hoạt động. Triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024, nhất là công tác giao nhận quân năm 2024...

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024) và chuẩn bị đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, Bí thư Tỉnh ủy chúc toàn Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới, phát huy lợi thế, vững bước đi lên; chúc cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.