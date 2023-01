Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Chư Păh cần chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông-Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động-Thương binh và Xã hội; Nội vụ; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh. Ảnh: Lê Nam

Kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Chư Păh Trần Minh Sơn cho biết: Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự điều hành của chính quyền địa phương và tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn của người dân, kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục đà phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,75%, đạt 100,2% kế hoạch tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người 47,5 triệu đồng, đạt 100,75% kế hoạch và tăng 8,58% so với năm 2021; thu ngân sách được 43,928 tỷ đồng, đạt 101,03% kế hoạch tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,94% (giảm 396 hộ); giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 1.526,82 tỷ đồng, đạt 100,12% kế hoạch; tổng chi ngân sách 542,9 tỷ đồng, đạt 131,93% kế hoạch tỉnh giao. Tổng diện tích gieo trồng được 26.786,9 ha, đạt 102% so với kế hoạch; trồng rừng được 290 ha, đạt 103,57% kế hoạch.

Cùng với đó, huyện tiếp tục duy trì 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa, Ia Nhin, Hòa Phú). Trong năm đã triển khai được 20 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 20 sản phẩm được công nhận OCOP 3-4 sao cấp tỉnh.

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt được những kết quả khả quan, như: tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99,8%; tốt nghiệp THCS đạt 99,62%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,95%. Năm học 2022-2023, toàn huyện có 45 đơn vị trường học, trong đó có 27 trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức thành công Tuần lễ hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya thu hút khoảng 90 ngàn lượt khách đến tham quan. Bên cạnh đó, Chư Păh cũng giới thiệu đến du khách nhiều điểm du lịch tiềm năng như: Chùa Bửu Minh, đồi chè và hàng thông trăm tuổi (xã Nghĩa Hưng), Tịnh xá Ngọc Như (thị trấn Phú Hòa), Nhà Mồ làng Kép 1, thác Công Chúa (xã Ia Mơ Nông), suối đá cổ, Nhà máy Thủy Điện Ia Ly, Farmstay Sâm Phát (thị trấn Ia Ly)…

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, du lịch

Theo Bí thư Huyện ủy Chư Păh, năm 2023, huyện tiếp xác định tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực và đổi mới tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức; Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân và phấn đấu xã Ia Mơ Nông đạt chuẩn nông thôn mới, làng Phung (xã Ia Mơ Nông) đạt chuẩn làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số. Kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển kinh tế tại Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp của huyện. Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá để giới thiệu hình ảnh du lịch Chư Păh đến du khách trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2023. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhất là đối với các hộ nghèo dân tộc thiểu số. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy Chư Păh cũng kiến nghị sớm xem xét đề xuất HĐND tỉnh cho điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ thị trấn Phú Hòa; tỉnh sớm cho ý kiến đối với Tờ trình số 131/TTr-UBND của huyện về chủ trương lập quy hoạch vùng huyện Chư Păh đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050; đề xuất tỉnh xem xét chuyển giao toàn bộ diện tích rừng do UBND 9 xã, thị trấn đang quản lý với tổng diện tích 7.245,6 ha về cho các Ban quản lý rừng phòng hộ (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý).

Tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong năm qua. Đồng thời, đề nghị huyện cần ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi; đầu tư phát triển du lịch xứng tầm với tiềm năng lợi thế của huyện; đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp có truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng; bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng-chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng; thực hiện giao rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình để tạo sinh kế cho người dân sống gần rừng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cho hay: Để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2023, UBND tỉnh cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền huyện Chư Păh tích cực, chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ dựa trên những thế mạnh của huyện, tập trung khắc phục những tồn tại trong thời gian qua; tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tập trung đổi mới, cải cách các thủ tục hành chính, quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Chư Păh là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, nằm giữa 2 thành phố của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum nên có nhiều tiềm năng, lợi thế, như: diện tích đất rộng, dân số ở mức trung bình cao của tỉnh; giao thông thuận lợi, tài nguyên đất, tài nguyên nguồn nước phong phú thuận lợi thu hút các nhà đầu tư về thủy điện, điện gió, điện mặt trời, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có nhiều điểm du lịch hấp dẫn và có văn hóa đa dạng của 2 dân tộc Bahnar và Jrai; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; có đội ngũ cán bộ đồng đều về trình độ, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên của huyện phải thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện cũng còn nhiều khó khăn đó là còn có xã vùng 3, đời sống người dân còn nhiều khó khăn; địa phương chưa tận dụng tốt những lợi thế của mình để phát triển kinh tế-xã hội…

Bí thư Huyện ủy Chư Păh Trần Minh Sơn báo cáo với đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023. Ảnh: Lê Nam

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị Chư Păh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ huyện, đoàn kết trong Nhân dân; đổi mới phương pháp, cách làm để xây dựng địa phương phát triển mạnh mẽ hơn; tăng cường quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản; tập trung thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia là giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiệu quả; thực hiện kế hoạch sử dụng đất bài bản, đúng quy định; tiếp tục phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển du lịch, đầu tư hạ tầng giao thông, dịch vụ; phải làm được nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quy hoạch đất đai để bố trí đất cho các dự án thu hút đầu tư…

Đối với những kiến nghị của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và giao cho UBND tỉnh, các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những kiến nghị vượt quá thẩm quyền thì trình xin ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết.