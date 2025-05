Sư đoàn 2 chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa nhằm hỗ trợ một số xã của huyện Kbang, Đak Pơ và thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) xây dựng nông thôn mới (NTM).

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê) có 64 hộ với hơn 200 khẩu, tỷ lệ người Bahnar chiếm gần 90%. Nhằm chung tay giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống, từ đầu năm 2025 đến nay, Sư đoàn đã hỗ trợ 2 con bò sinh sản cho 2 hộ nghèo.

Bên cạnh đó, Sư đoàn cũng đã huy động hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngày công tháo dỡ, giải phóng mặt bằng, đào móng, san nền giúp 4 hộ khó khăn về nhà ở sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Chị Đinh Thị Siêng (bên phải ở làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê) chăm sóc đàn bò được hỗ trợ. Ảnh: Ngọc Minh

Gia đình chị Đinh Thị Siêng là 1 trong 2 hộ nghèo được nhận sinh kế do Sư đoàn 2 hỗ trợ. Chị Siêng chia sẻ: “Đây là tài sản lớn của gia đình. Tôi cố gắng chăm sóc thật tốt để bò phát triển. Vợ chồng tôi nuôi thêm gà để gia tăng thu nhập, nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo”.

Bà Đinh Thị Pin-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Pơ Nang-cho biết: “Nhờ sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành cùng sự hỗ trợ của Sư đoàn 2, làng đã hoàn thành một số tiêu chí NTM. Đến nay, làng đã đạt 17/19 tiêu chí NTM, hiện chỉ còn tiêu chí hộ nghèo và thu nhập. Đây là 2 tiêu chí khó. Do đó, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của các cấp, ngành và lực lượng quân đội”.

Theo ông Nguyễn Xuân Toàn-Chủ tịch UBND xã Tú An: Hàng năm, các đơn vị của Sư đoàn 2 phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch, hợp đồng công việc giúp xã xây dựng làng NTM, xã NTM nâng cao. Riêng năm 2024, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 đã nạo vét gần 10 km kênh mương dẫn nước; nâng cấp 300 m đường dân sinh, nội đồng; củng cố vườn thuốc Nam cho Trạm Y tế xã Tú An; trồng 5 cây xanh, sửa chữa và sơn mới đồ dùng, dụng cụ vui chơi ngoài trời cho trẻ tại Trường Mầm non Hoa Sen. Trung đoàn 1 đã trao tặng 6 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Tại xã Đăk Rong (huyện Kbang), năm 2024, Sư đoàn 2 đã huy động 506 ngày công giúp dân làng Hà Đừng 1, Hà Đừng 2 cải tạo 6 ha đất ruộng; nạo vét 500 m kênh mương tại cánh đồng làng Hà Đừng 2…

“Đăk Rong là xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Trong quá trình xây dựng NTM, địa phương được Sư đoàn 2 hỗ trợ nhân lực, vật lực, từng bước hoàn thành tiêu chí NTM. Đến nay, xã đã đạt 13/19 tiêu chí NTM”-ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND xã Đăk Rong-cho hay.

Giai đoạn 2021-2025, Sư đoàn 2 huy động khoảng 40.100 lượt cán bộ, chiến sĩ chung tay xây dựng nông thôn mới tại một số thôn, làng, xã của huyện Kbang, Đak Pơ và thị xã An Khê. Ảnh: Tấn Hưởng

Nói về vai trò của Sư đoàn 2 trong việc chung tay xây dựng NTM trên địa bàn, ông Nguyễn Mạnh Cường-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-đánh giá: Từ năm 2021 đến nay, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) đã thực hiện hơn 9.000 ngày công lao động; hỗ trợ người dân làm đất trồng lúa nước, di dời, chỉnh trang nhà ở; vận chuyển cát, đá để làm nhà cho hộ nghèo, làm trụ cầu treo đi ra khu sản xuất... Nhân các ngày lễ lớn, lãnh đạo đơn vị đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

“Đến nay, huyện Kbang có 7 xã NTM; 11 thôn, làng đạt chuẩn NTM. Toàn huyện còn 1.649 hộ nghèo, chiếm 8,96%. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, nâng cao. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Sư đoàn 2”-ông Cường khẳng định.

Nhiều công trình, phần việc thiết thực

Giai đoạn 2021-2025, Sư đoàn 2 tổ chức 16 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, huy động khoảng 40.100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Theo đó, đơn vị đã tiến hành phát quang 90 km đường liên xã; nạo vét 35 km kênh mương nội đồng; sửa chữa, di dời 29 ngôi nhà; gia cố 1 cầu dân sinh, 3 đập thủy lợi; làm 350 m tường rào, rãnh thoát nước; đào hơn 6.000 hố trồng cây, hầm rút, hố rác; cải tạo hơn 18 ha đất trồng hoa màu; làm mới 5 sân bóng chuyền, tôn tạo 23,6 ha cảnh quan môi trường khu dân cư, góp phần cải thiện, đổi mới bộ mặt nông thôn.

Lực lượng bộ đội thuộc Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) giúp dân di dời nhà ở tại xã Đăk Rong, huyện Kbang. Ảnh: Ngọc Minh

Các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương tặng 40 con bò, 49 con heo, 9 con dê, 19 bao thức ăn chăn nuôi và 24 suất quà, tổng giá trị 738 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 750 lượt người, tư vấn sức khỏe cho hơn 3.300 lượt người. Từ năm 2021 đến nay, các đơn vị thuộc Sư đoàn nhận giúp đỡ 34 hộ nghèo, hiện đã có 28 hộ thoát nghèo.

Theo Trung tá Nguyễn Đình Nghĩa-Phó Chính ủy Trung đoàn 1: Hàng năm, Trung đoàn tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại các xã trên địa bàn huyện Đak Pơ, Kbang và thị xã An Khê.

“Trước mỗi đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, đơn vị khảo sát, nắm bắt tình hình, lên kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với từng địa phương. Nhờ đó, các công trình, phần việc đáp ứng yêu cầu thực tế, phát huy hiệu quả, giúp các địa phương duy trì, nâng cao tiêu chí xây dựng làng NTM, xã NTM, xã NTM nâng cao”-Phó Chính ủy Trung đoàn 1 nói.

Trao đổi với P.V, Đại tá Võ Duy Điền-Phó Chính ủy Sư đoàn 2-cho hay: Phát huy kết quả đạt được, đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có biện pháp, cách làm phù hợp, phấn đấu đạt 100% nội dung ký kết đã đề ra. Tham gia hỗ trợ địa phương xây dựng các công trình lớn, công trình trọng điểm có ý nghĩa thiết thực, phục vụ đời sống của người dân.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của phong trào thi đua “Sư đoàn 2 chung sức xây dựng NTM” và “Sư đoàn 2 chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Mỗi tiểu đoàn phấn đấu giúp từ 1 đến 2 hộ gia đình giảm nghèo bền vững; từ 1 đến 2 công trình có giá trị và có hiệu quả thiết thực. Phối hợp tham gia đấu tranh phòng-chống tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.