Sau sắp xếp Gia Lai còn 77 đơn vị hành chính cấp xã

Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I-2025 và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Trong quý I năm 2025, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy được triển khai kịp thời, kinh tế-xã hội có bước phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, GRDP của tỉnh tăng 3,61%; trong đó, nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,23%, công nghiệp và xây dựng tăng 1,31%, dịch vụ tăng 5,53%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 1,93%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 54,35% Nghị quyết (tăng 11,59% so với cùng kỳ); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 49,04% Nghị quyết (giảm 33,13% so với cùng kỳ). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 5.164 tỷ đồng (tăng 5,5% so với cùng kỳ); giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,1% kế hoạch. Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 2.042 tỷ đồng (tăng 4,5% so với cùng kỳ)….

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, khoa học, công nghệ, thông tin, truyền thông tiếp tục có bước phát triển; công tác chăm lo các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội cộng đồng được quan tâm, chú trọng thực hiện. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Tai nạn giao thông và tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm cả 3 chỉ số. Công tác đối ngoại tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định, phương pháp làm việc thường xuyên có sự đổi mới, chất lượng ngày càng nâng cao. Trong quý (tính đến ngày 15-3-2025), toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 371 đảng viên. Đến nay, tổng số chi bộ khu dân cư có cấp ủy là 1.534/1.577 chi bộ (đạt 97,27%)...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Trên cơ sở những kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế còn tồn tại như tăng trưởng kinh tế thấp hơn kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu giảm; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiềm ẩn rủi ro; việc lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội còn chậm… hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2025.

Đặc biệt, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo và tờ trình. Cụ thể, Tờ trình số 74-TTr/TU, ngày 15-4-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến kiện toàn nhân sự Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030; Tờ trình số 75-TTr/TU, ngày 27-4-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các ý kiến tại hội nghị cơ bản thống nhất đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời kiến nghị, đề xuất về việc quan tâm bố trí nơi ăn, ở, làm việc cho đội ngũ cán bộ tại đơn vị hành chính mới; chủ động bàn giao các dự án lớn để tránh vướng mắc về thủ tục sau khi giải thể cấp huyện; phân loại, lập hồ sơ và lưu trữ các tài liệu của Đảng, lịch sử sau khi sáp nhập…

Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Việt Hưng nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm chính trị của các cấp ủy, đơn vị, địa phương đã lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao trong những tháng đầu năm.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt, tranh thủ tối đa thời gian để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo đến 30-6-2026 hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Trong đó, tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; trọng tâm là thực hiện các nội dung theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Gia Lai. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn phụ trách; đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, nhất là các dự án trọng điểm, dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa phương liên quan sớm hoàn thành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định để khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku trong năm 2025. Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trước ngày 30-6-2025…

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đ.T

Liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là chủ trương lớn của Trung ương, của tỉnh; quá trình thực hiện, đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương liên tục cập nhật, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh và theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và các cấp ủy, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, trọng tâm là Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Kế hoạch số 47-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với 35 nhiệm vụ cụ thể phải trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp thực hiện trước và sau khi sáp nhập tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu của tỉnh Bình Định trong việc tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12-4-2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T

Việc tổ chức đại hội các cấp diễn ra ngay sau khi kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện và hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, do thời gian gấp, yêu cầu cao, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các nội dung tổ chức đại hội theo đúng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức ngày 16-4-2025.

Về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất sắp xếp, tổ chức từ 218 đơn vị hành chính cấp xã thành 77 đơn vị (gồm 69 xã và 8 phường). Giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo hoàn chỉnh nội dung Đề án và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu của Trung ương. Đối với các dự thảo văn bản trình Hội nghị, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện, ban hành.

“Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất lớn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chung sức, đồng lòng, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phát huy tinh thần chủ động, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh phấn đấu, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.