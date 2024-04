Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị tuyên án 10 năm tù

Chiều 12-4, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca mức án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 12-4, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng 12 bị cáo khác về các tội danh mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa - nhận hối lộ và trốn thuế.

Theo đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca bị tuyên mức án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trương Xuân Đước bị tuyên mức án 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Nguyễn Thị Ngọc Anh (vợ Đước) bị tuyên phạt mức án 4 năm 6 tháng tù cùng về hai tội danh trên.

Ngoài ra, tòa buộc vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước phải khắc phục số tiền hơn 41 tỉ đồng, trong đó hai bị cáo này đã nộp 5 tỉ đồng nên số tiền cần phải nộp thêm là trên 36 tỉ đồng.

Đối với nhóm tội nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Đình Đương (cựu chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) nhận mức án 6 năm 6 tháng tù. Đỗ Thanh Hoài (cán bộ dưới quyền của Đương) 4 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, hai bị cáo này bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Các bị cáo Đặng Khắc Thành lãnh mức án 18 tháng tù; Hà Thị Bích Nhàn lãnh 15 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Các bị cáo còn lại chỉ phải nộp phạt số tiền thu lợi bất chính, gồm: Đỗ Thị Đua phải nộp phạt 2,5 tỉ đồng; Hà Thị Trang là 1,5 tỉ đồng; Vũ Ngọc Tú nộp phạt 1,2 tỉ đồng; Chu Thị Thu Hiền nộp 800 triệu đồng; Nguyễn Hiền Tài nộp 350 triệu đồng và Ngô Văn Tuyên là 300 triệu đồng.

Trước đó, khi bắt giữ khẩn cấp bị cáo Ca, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại hai địa chỉ số 24/18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng và thôn Trại Trên - Đồng Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Tại đây, cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền mặt, ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên Đỗ Hữu Ca cùng vợ là V.T.L. và các cá nhân khác, sổ tiết kiệm mang tên V.T.L. và các cá nhân khác.

Ông Ca và bà L. khai báo số đồ vật, tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ, Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của cá nhân 2 vợ chồng.

Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà L. kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.

Kết quả điều tra xác định mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án. Tuy nhiên, việc vợ chồng ông Ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngày 24-11-2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca và toàn bộ đồ vật, tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra, xác minh xem xét xử lý sau.

Hội đồng xét xử đánh giá vụ án Trương Xuân Đước và đồng phạm là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đa phần người phạm tội là những người có hiểu biết pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước nên cần phải xử phạt nghiêm, có tính răn đe.



Từ năm 2014-2021, Đước và vợ Nguyễn Thị Ngọc Anh đã lập, quản lý điều hành 26 công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính với số lượng hóa đơn mua bán trái phép là hơn 15.600 hóa đơn, thu lời trên 41 tỉ đồng.

Quá trình hoạt động, vợ chồng Đước đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương (chi cục trưởng) và Đỗ Thanh Hoài (cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) tổng số 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Tháng 10-2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra về công ty, Đước bỏ trốn và dặn vợ đến tìm gặp bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng, cũng là người có mối quan hệ thân thiết với gia đình để nhờ vả giúp đỡ chạy tội.

Tại nhà bị cáo Ca, Ngọc Anh nhờ cựu giám đốc Công an Hải Phòng "tìm hiểu, tác động chạy án" cho Đước, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu.

Qua trao đổi, bị cáo Ca biết doanh số bán hóa đơn VAT của công ty khoảng 200 tỉ đồng nên bảo Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu cùng một số khoản "tiêu cực phí" khác để lo chạy tội.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép, nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được và có 4 lần nhận tổng số tiền 35 tỉ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ban đầu bị cáo Đỗ Hữu Ca không thừa nhận việc lừa đảo nhưng sau một đêm nằm suy nghĩ đã thay đổi lời khai, thành khẩn khai nhận việc cầm 35 tỉ đồng của vợ chồng Trương Xuân Đước và thừa nhận cáo trạng của viện kiểm sát truy tố là đúng người đúng tội.

Đại diện viện kiểm sát ghi nhận sau đó bị cáo Đỗ Hữu Ca đã thành khẩn khai báo, nộp lại 35 tỉ đồng nên xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cùng với đó, quá trình công tác bị cáo Ca được nhận 6 huân chương, 3 huy chương các loại, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen… Nhiều cơ quan ban, ngành tại Hải Phòng cũng có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo Đỗ Hữu Ca.