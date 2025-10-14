Best Western Premier Sailing Quy Nhơn: Sống thương gia giữa vịnh biển trong xanh nhất châu Á

Quy Nhơn là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng “vịnh biển sạch nhất châu Á”. Và giờ đây, người dân Quy Nhơn nói riêng, tỉnh Gia Lai và cả khu vực Tây Nguyên có thể tự hào khi quê hương mình sở hữu một biểu tượng sống thương gia đẳng cấp quốc tế: Best Western Premier Sailing Quy Nhơn.

Biểu tượng quốc tế ngay giữa lòng thành phố biển

Được vận hành theo tiêu chuẩn Best Western Premier Collection-thương hiệu khách sạn 5 sao danh tiếng của Mỹ, Sailing Quy Nhơn mang đến một chuẩn mực sống hoàn toàn mới: căn hộ thương gia sở hữu lâu dài, 3 mặt hướng biển, đã cất nóc và dự kiến bàn giao quý III-2026.

Tọa lạc giữa trung tâm phố biển, kề bên quảng trường, phố tài chính và bến du thuyền quốc tế, Sailing không chỉ là nơi an cư mà còn là biểu tượng phồn vinh mới của giới tinh hoa, khẳng định vị thế Quy Nhơn trên bản đồ bất động sản cao cấp toàn cầu.

Sống sang như thương gia-chưa cần lo thanh toán

Điều khiến Sailing Quy Nhơn “gây sốt” với khách hàng Gia Lai và Bình Định (cũ) thời gian qua chính là chính sách sở hữu chưa từng có: “Chỉ cần từ 851 triệu đồng ban đầu và nhận nhà ở ngay, sống trọn 1 năm như thương gia mà chưa cần trả tiếp”.

Một cơ hội hiếm hoi để bạn tận hưởng cuộc sống sang trọng trước khi phải thanh toán, với hỗ trợ lãi suất từ 0% tới 70% giá trị căn hộ, miễn phí 3 năm quản lý, cùng nhiều ưu đãi giá trị như tặng 100 triệu đồng khi nhanh tay đăng ký mua căn hộ sớm, vé máy bay thương gia Vietnam Airlines và cơ hội trúng siêu xe Lexus RX350.

Chuẩn sống Well-being giữa thiên nhiên và thịnh vượng

Mỗi căn hộ tại Best Western Premier Sailing Quy Nhơn là một tác phẩm kiến trúc mang cảm hứng “Well-being Living”-nơi cân bằng giữa an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư bền vững. Buổi sáng nghe sóng biển, chiều đón hoàng hôn từ ban công, tối nhâm nhi ly vang tại V.VIP Sky Bar bên vịnh biển-đó không chỉ là giấc mơ, mà là chuẩn sống thương gia quốc tế nay đã hiện diện ngay tại Quy Nhơn.

Không chỉ dành cho người dân Quy Nhơn, Best Western Premier Sailing Quy Nhơn còn mở ra cơ hội đầu tư “vàng” cho cư dân Gia Lai-nơi chỉ cách Quy Nhơn hơn 2 giờ di chuyển-dễ dàng tận hưởng kỳ nghỉ mỗi cuối tuần, vừa ở vừa sinh lời từ chính tài sản của mình.

Tự hào quê hương-khẳng định vị thế mới

Đại diện chủ đầu tư An Bình Holdings chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho người Quy Nhơn và khu vực Tây Nguyên một biểu tượng an cư đẳng cấp quốc tế-nơi niềm tự hào quê hương được gắn liền với phong cách sống tinh hoa toàn cầu”.

Best Western Premier Sailing Quy Nhơn * Căn hộ thương gia - 3 mặt biển - sở hữu lâu dài * Đã cất nóc - bàn giao quý III-2026

Với tầm vóc, tiềm năng và sự đồng hành của thương hiệu Best Western Premier, Sailing Quy Nhơn không chỉ là một dự án bất động sản có giá trị vĩnh cửu, mà còn là tuyên ngôn sống của giới tinh hoa Việt, đánh dấu bước chuyển mình của phố biển-từ nơi nghỉ dưỡng yêu thích đến điểm đến đầu tư quốc tế.