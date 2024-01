Bệnh viện quốc tế quy mô 1.000 giường bệnh ở Gia Lai khi nào thành hiện thực?.

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác y tế và trực báo cáo trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024.

(GLO)- Hội nghị khoa học cấp cơ sở do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức hàng năm không chỉ là dịp đánh giá kết quả tìm tòi sáng tạo của đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên...

(GLO)- Sáng 25-12, tại Hội trường Công an huyện, đại diện lãnh đạo Công an huyện và Trung tâm y tế huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp khám-chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân tại nhà tạm giữ Công an huyện.