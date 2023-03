(GLO)-Theo thông báo từ Bộ quốc phòng Mỹ, hai chiếc Su-27 của Nga đã chặn máy bay do thám không người lái của Mỹ và một trong số chúng đã va vào cánh quạt và đã làm rơi máy bay không người lái của Mỹ, lúc 7giờ 3 phút sáng 14/3 (giờ địa phương). Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối về việc này.

(GLO)-Ngày 12/3, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra tuyên bố tái khẳng định quyết tâm giải quyết vấn đề người lao động cưỡng bức thời chiến với Nhật Bản trong bối cảnh dư luận trong nước phản ứng dữ dội sau phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Nhật từ chối thừa nhận lao động Hàn Quốc là nạn nhân bị cưỡng bức. Điều này thể hiện trong chiến dịch tranh cử của ông Yoon về hồi sinh quan hệ với Nhật trong các quan hệ kinh tế, văn hóa, an ninh.

(GLO)-Nhà Trắng ủng hộ dự luật do các thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner đưa ra ngày 7/3 nhằm trao cho chính quyền Tổng thống Joe Biden quyền hạn mới để cấm ứng dụng video TikTok do Trung Quốc sở hữu và các công nghệ nước ngoài khác nếu chúng gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia.