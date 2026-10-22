(GLO)- Chiều 21-10, tại phường Hội Phú, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã bế mạc lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể - kỹ năng chỉnh chiêng.

Quang cảnh lễ bế mạc. ﻿Ảnh: Mạnh Hà

Lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể - kỹ năng chỉnh chiêng diễn ra trong 7 ngày (từ 15 đến 21-10), với sự tham gia của 22 học viên đến từ các xã: Vạn Đức, Bình Phú, Vĩnh Sơn, An Toàn, Ân Tường, Vĩnh Thạnh và Vân Canh.

Lớp học nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Các học viên tham gia lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể - kỹ năng chỉnh chiêng. ﻿Ảnh: Mạnh Hà.

Với phương thức “cầm tay chỉ việc”, các học viên được nghệ nhân trực tiếp thị phạm, hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm chỉnh chiêng.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa truyền dạy văn hoá phi vật thể - kỹ năng chỉnh chiêng cho các học viên và khen thưởng những học viên xuất sắc.