Ayun Pa: Tạm giam đối tượng cố ý gây thương tích

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 9-7-2023, Luân cùng với N.D. (SN 1994, trú cùng buôn) và một số người khác ngồi nhậu tại quán ở buôn Rưng Ma Nhiu. Trong quán lúc này có em trai của Luân là K.R. (SN 2006) và một số người khác đang ngồi nhậu bàn bên cạnh.

Khi đang nhậu thì giữa K.R. và N.D. xảy ra mâu thuẫn và đòi đánh nhau. Khi được mọi người can ngăn, K.R. đã bỏ về nhà gần đó. Tuy vậy, K.R. tiếp tục có những lời nói khiêu khích, thách thức N.D. đánh nhau. Bực tức, N.D. đứng dậy định qua nhà đánh K.R. thì được mọi người can ngăn. Luân thấy N.D. đòi đánh em trai mình nên đã cầm cục gạch ném trúng đầu N.D. gây chảy máu. N.D. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị.

Hậu quả, N.D. bị thương tích tỷ lệ 32%.