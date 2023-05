162 tháng tù cho các đối tượng có hành vi côn đồ, xem thường tính mạng người khác

Theo cáo trạng, vào khoảng 00 giờ 15 ngày 5/5/2022 tại tổ dân phố 1, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, do bực tức vì bị Trần Văn Sang ném đá trúng vào đầu của Nguyễn Quang Trung nên Bùi Văn Bảo Huy lấy một con dao quắm, Võ Thanh Phước lấy một con dao tự chế, Nguyễn Quang Trung lấy hai cây gậy gỗ cùng chạy ra phía trước nhà để chém và đánh Sang. Huy chém 6 nhát vào người Sang. Trung cầm gậy đánh nhiều nhát trúng vào chân và lưng Sang. Phước dùng dao chém mạnh từ trên xuống về phía Sang 2 nhát. Tổng tỉ lệ thương tích Huy, Trung, Phước gây ra cho Sang là 62%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị can nhận thức được việc dùng dao, gậy là hung khí nguy hiểm chém vào đầu là vùng trọng yếu của cơ thể có thể dẫn đến chết người. Việc Sang không bị chết là do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài nhận thức của các bị can. Hành vi trên của các bị can là rất nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về tính mạng của con người không những thể hiện tính cồn đồ, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác, mà còn xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Văn Bảo Huy 6 năm 6 tháng tù, Võ Thanh Phước 5 năm tù và Nguyễn Quang Trung 2 năm tù.