(GLO)- Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 16,25 tỷ USD, tăng 20,3% so với năm 2023, trở thành kỷ lục mới trong ngành gỗ.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đã lập kỷ lục mới với 16,25 tỷ USD (tăng 20,3% so với năm 2023), cao hơn khoảng 500 triệu USD so với kỷ lục cũ vào năm 2022 (15,8 tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 11,2 tỷ USD (tăng 21,9% so với năm 2023).

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ lập kỷ lục mới (ảnh nguồn internet)



Các chuyên gia nhận định, kết quả trên đạt được là nhờ những doanh nghiệp trong ngành gỗ đã chủ động tìm kiếm thị trường, tham gia hội chợ triển lãm quốc tế và chuyển đổi từ gia công xuất khẩu sang thiết kế các mẫu mã mới để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ và châu Âu.

Bên cạnh đó, ngành gỗ Việt Nam đã thâm nhập sâu hơn vào các thị trường quan trọng và mở rộng hiện diện tại các thị trường mới nổi như UAE, Ấn Độ...

Mặc dù đạt được kết quả khả quan, nhưng ngành gỗ Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức như yêu cầu kiểm soát nguồn gốc gỗ từ các thị trường xuất khẩu chính, nguy cơ gian lận thương mại, áp lực cạnh tranh và biến động kinh tế toàn cầu.

Năm 2025, ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc duy trì ổn định 42,02%; tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 4,5-5%; thu dịch vụ môi trường rừng đạt 3.200 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 17,5-18 tỷ USD.