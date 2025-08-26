Danh mục
Xác minh vụ vỡ hụi hơn 2 tỷ đồng tại phường Quy Nhơn Đông

CÔNG LUẬN
(GLO)- Ngành chức năng phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đang xác minh vụ việc gần 40 người dân ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải (nay là phường Quy Nhơn Đông) tố cáo bà N.T.K. (SN 1978, ở thôn Hải Nam) lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng từ việc chơi huê hụi.

Sáng 26-8, ông Trần Việt Quang-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông-xác nhận: UBND phường đã chỉ đạo lực lượng CA phường kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc này. Đồng thời, tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại thôn Hải Nam, không để người dân quá khích gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự ở địa phương. UBND phường và CA phường cũng sẽ hỗ trợ người dân về mặt pháp lý cần thiết trong quá trình xác minh, làm rõ vụ việc.

nguoi-dan-tap-trung-toi-nha-ba-khuong-1.jpg
Người dân tập trung tại nhà bà N.T.K. để yêu cầu trả nợ hụi. Ảnh: Công Luận

Trước đó, ngày 25-8, hàng chục người dân tập trung tại nhà bà K. ở thôn Hải Nam yêu cầu trả số tiền huê hụi mà họ là “con hụi” đã đóng cho “chủ hụi” là bà K. với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Được biết, trước đây, bà K. đứng ra huy động vốn bằng hình thức huê hụi, người dân góp tiền cho bà K. và đến kỳ sẽ hốt hụi. Thời gian đầu, bà K. rất sòng phẳng và đúng hẹn trong việc cho hốt hụi và trả lãi.

Tuy nhiên gần đây, khi “con hụi” đến kỳ hốt hụi, bà K. lấy lý do “có hụi viên cần tiền hơn nên cho hốt hụi trước”. Với chiêu bài này, bà K. trì hoãn việc giải quyết hốt hụi và trả lãi. Đến nay, bà K. đã cùng gia đình âm thầm rời khỏi địa phương, không thanh toán tiền hụi với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

luc-luong-cong-an-co-mat-tai-hien-truong.jpg
Lực lượng CA phường Quy Nhơn Đông có mặt tại hiện trường để đảm bảo tình hình
﻿an ninh trật tự. Ảnh: Công Luận

Theo Trung tá Nguyễn Xuân An, Trưởng CA phường Quy Nhơn Đông, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của các công dân. CA phường đang khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các “con hụi” để làm rõ các dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

null