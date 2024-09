(GLO)- Ngày 13/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo cùng các đối tác sơ tán 97 bệnh nhân ốm đau và bị thương nặng khỏi Dải Gaza, đưa họ tới thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để chăm sóc đặc biệt.

Các bệnh nhân, trong đó có 45 trẻ em, mắc nhiều căn bệnh như ung thư, chấn thương nghiêm trọng và nhiều thương tích khác. Những bệnh nhân này nằm trong hơn 10.000 người mà WHO ước tính cần được sơ tán y tế khẩn cấp khỏi Dải Gaza.

Nhóm bệnh nhân cùng 155 người đi kèm được tập trung từ 4 địa điểm khắp Dải Gaza đến một bệnh viện ở trung tâm khu vực, sau đó đi máy bay đến Abu Dhabi.

WHO cho biết ít nhất 22.500 người bị thương ở Gaza trong 11 tháng kể từ khi chiến tranh nổ ra sẽ cần các dịch vụ phục hồi chức năng ngay bây giờ và trong nhiều năm tới.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ca ngợi đây là "chiến dịch đã thành công", mô tả đây là hoạt động cực kỳ phức tạp", diễn ra trong tình trạng mất an ninh và đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng.

Dẫn kết quả một phân tích mới về các loại thương tích do xung đột, cơ quan y tế Liên hợp quốc cho biết trong số những người bị thương nặng có hàng nghìn phụ nữ và trẻ em, nhiều người đã bị nhiều hơn một vết thương. Các thương tích khác làm thay đổi cuộc sống bao gồm chấn thương cột sống, chấn thương sọ não và bỏng nặng.

WHO cũng cho biết có 17 trong số 36 bệnh viện ở Gaza hiện còn hoạt động nhưng cũng không đầy đủ các dịch vụ trong khi các dịch vụ sơ cứu thường xuyên bị gián đoạn hoặc không thể tiến hành do tình trạng mất an ninh, các cuộc tấn công và sơ tán.

Theo Cơ quan Y tế ở Gaza do lực lượng Hamas điều hành, ít nhất 41.118 người tại Gaza đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bùng phát ngày 7/10/2023, trong khi số người bị thương lên tới hơn 95.000.

Trung tâm phục hồi chức năng và tái tạo chi duy nhất của Dải Gaza, nằm tại khu phức hợp y tế Nasser và được WHO hỗ trợ, đã ngừng hoạt động hồi tháng 12/2023 do thiếu vật tư và nhân viên y tế chuyên khoa.