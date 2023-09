Vụ bắt cóc bé gái gần 2 tuổi: Khẩn trương truy bắt đối tượng gây án

Đối tượng Giáp Thị Huyền Trang (sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) là nghi can bắt cóc cháu N.H.T.

Liên quan đến vụ bắt cóc bé gái gần 2 tuổi nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 19/9 tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, tối 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin kết quả ban đầu vụ án.

Cụ thể, ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang (sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) là nghi can bắt cóc cháu N.H.T. (sinh năm 2021, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội), đòi tiền chuộc.

Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các Phòng Nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé.

Qua truy xét, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tử thi cháu T. tại ao thả cá, thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến (sinh năm 1961, ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án và xử lý theo quy định pháp luật.