Vì sao Porsche tạm dừng mở rộng sản xuất pin xe điện? - Một bước lùi chiến lược để tiến xa hơn

ĐOÀN NGA (Tổng hợp)

(GLO)- Porsche - thương hiệu xe thể thao hạng sang của Đức tạm dừng kế hoạch mở rộng sản xuất pin để chuyển hướng tập trung vào nghiên cứu phát triển pin hiệu suất cao.

Trong khi nhiều hãng xe đang đổ tiền vào mở rộng quy mô sản xuất pin để đáp ứng nhu cầu xe điện ngày càng tăng, Porsche - thương hiệu xe thể thao hạng sang của Đức - lại chọn đi ngược dòng: tạm dừng kế hoạch mở rộng sản xuất pin và chuyển hướng tập trung vào nghiên cứu - phát triển (R&D) pin hiệu suất cao.
Đằng sau quyết định tưởng như “bước lùi” này là một chiến lược tinh tế, phản ánh cách Porsche định hình lại vai trò của mình trong cuộc đua điện khí hóa toàn cầu.

glo-porsche-1.jpg

Thị trường xe điện chững lại - Thời điểm không còn “vàng” cho mở rộng sản xuất

Bối cảnh thị trường là yếu tố then chốt. Sau giai đoạn bùng nổ, đà tăng trưởng của xe điện toàn cầu đang chậm lại, đặc biệt ở hai thị trường trọng điểm là Mỹ và Trung Quốc. Phân khúc xe điện hạng sang - vốn là sân chơi của Porsche - lại càng chịu tác động nặng nề khi khách hàng thận trọng hơn về giá và hạ tầng sạc.

Trước đây, công ty con Cellforce Group GmbH được kỳ vọng trở thành “trái tim” trong chiến lược pin nội bộ của Porsche, chuyên sản xuất hàng loạt cell pin lithium-ion tiên tiến. Tuy nhiên, theo CEO Tiến sĩ Oliver Blume, điều kiện thị trường hiện nay “không còn phù hợp” để mở rộng sản xuất quy mô lớn. Tự sản xuất pin không còn khả thi về mặt kinh tế, khi chi phí đầu tư cao nhưng sản lượng tiêu thụ chưa đủ bù đắp.

glo-porsche-2.jpg

Từ “nhà máy pin” đến “phòng thí nghiệm hiệu suất”

Thay vì theo đuổi sản lượng, Porsche chọn hướng đi có chọn lọc hơn - trở lại với giá trị cốt lõi: công nghệ và hiệu suất.
Cellforce Group sẽ được tái cơ cấu thành một đơn vị R&D độc lập, chuyên nghiên cứu pin hiệu suất cao phục vụ các dòng xe thể thao điện trong tương lai.

Quyết định này không chỉ giúp Porsche giảm rủi ro tài chính, mà còn tập trung nguồn lực vào đổi mới công nghệ - lĩnh vực mà hãng luôn coi là “DNA thương hiệu”. Đồng thời, Cellforce vẫn sẽ hợp tác chặt chẽ với PowerCo, trung tâm năng lực pin của Tập đoàn Volkswagen, đóng vai trò nhà phát triển công nghệ pin cho toàn tập đoàn.

Tiến sĩ Michael Steiner, thành viên hội đồng điều hành phụ trách R&D của Porsche, thừa nhận đây là quyết định “đầy tiếc nuối”, song cần thiết để đảm bảo tính bền vững:

“Chúng tôi buộc phải tái định hướng chiến lược, vì mô hình kinh doanh sản xuất hàng loạt không còn khả thi về mặt kinh tế. Tuy nhiên, kiến thức và kinh nghiệm tích lũy của Cellforce vẫn sẽ là nền tảng quan trọng cho thế hệ pin mới của Porsche.”

glo-porsche-5.jpg

Củng cố vị thế công nghệ trong kỷ nguyên điện khí hóa

Không mở rộng sản xuất không có nghĩa Porsche rời bỏ cuộc chơi xe điện - ngược lại, hãng đang chuyển từ “sản xuất hàng loạt” sang “tinh luyện công nghệ”.
Cellforce sẽ tập trung nghiên cứu các giải pháp pin năng lượng cao, dung lượng lớn và khả năng sạc nhanh vượt trội, nhằm phục vụ cho những dòng xe hiệu suất cao thuần điện – lĩnh vực Porsche có lợi thế vượt trội so với các đối thủ.

Bên cạnh đó, Cellforce cũng sẽ hỗ trợ V4Smart, công ty pin mà Porsche mua lại hồi tháng 3/2025. Công nghệ pin tròn lithium-ion hiệu suất cực cao của V4Smart đã được ứng dụng trên Porsche 911 GTS hybrid, mở ra hướng đi mới trong việc kết hợp hiệu suất động cơ truyền thống với năng lượng điện.

glo-porsche-3.jpg

Một bước đi chiến lược, không phải sự thoái lui

Nhìn bề ngoài, việc Porsche dừng mở rộng sản xuất pin có thể bị xem là dấu hiệu chậm lại trong cuộc đua xe điện. Nhưng xét về dài hạn, đây là một bước đi chiến lược, giúp Porsche giữ vững bản sắc và tối ưu nguồn lực.
Trong khi nhiều hãng xe khác chạy theo quy mô và chi phí, Porsche chọn cách đầu tư vào sự khác biệt - điều đã làm nên thành công của thương hiệu suốt hơn 90 năm qua.

Chiến lược mới này cũng mang lại lợi ích cho Volkswagen Group, khi Porsche - với chuyên môn kỹ thuật sâu về hiệu suất - sẽ trở thành trung tâm R&D then chốt cho toàn tập đoàn trong lĩnh vực pin cao cấp.

glo-porsche-6.jpg

Quyết định tạm dừng mở rộng sản xuất pin của Porsche không phải là sự thoái lui, mà là một bước ngoặt chiến lược. Trong bối cảnh thị trường xe điện bước vào giai đoạn “thanh lọc”, Porsche không chọn con đường mở rộng ồ ạt, mà đầu tư vào trí tuệ, đổi mới và hiệu suất - những giá trị đã tạo nên thương hiệu huyền thoại.

Đó không chỉ là cách Porsche bảo vệ bản sắc của mình, mà còn là một thông điệp rõ ràng: trong kỷ nguyên điện khí hóa, không phải ai sản xuất nhiều hơn sẽ chiến thắng - mà là ai sáng tạo và khác biệt hơn.

