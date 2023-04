Hội nghị ưu tiên thảo luận về an ninh châu Âu và Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương . Đồng thời, coi cuộc xung đột ở Ukraine là vấn đề toàn cầu chứ không phải vấn đề của riêng châu Âu. Có thể các nước G7 tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine.

Phát biểu với báo giới, một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng vấn đề an ninh châu Âu và an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đan xen với nhau, do đó không thể thảo luận riêng rẽ.

Hội nghị Ngoại trưởng G7 với sự tham dự của người đứng đầu ngành ngoại giao các nước Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Canada, Italy và quan chức Liên minh châu Âu (EU) là sự kiện mở màn Hội nghị thượng đỉnh G7 do Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chủ trì, dự kiến diễn ra ở thành phố Hiroshima từ ngày 19-21/5. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 49 của G7 được coi là sự kiện ngoại giao quan trọng nhất của Nhật Bản trong năm nay.

TS ( từ TTXVN, vtv.vn, nhandan.vn)