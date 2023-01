Ưu tiên nguồn lực thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia tại Đắk Nông

Lực lượng phản ứng nhanh Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phát hiện, ngăn chăn, xử lý hơn 40 trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe máy độ chế trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm người đàn ông dùng dao bấm đâm nhiều nhát khiến người vợ nguy kịch vào đêm 29 tết.

Tour trải nghiệm tại Vườn quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk nằm trong 20 tour du lịch độc đáo nhất Việt Nam 2023 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố.

Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn dịp Tết Quý Mão.