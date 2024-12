Cụ thể, theo khoản 1, Điều 30, Nghị định số 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nêu rõ: “Xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 46 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh”.

Từ 1-1-2025, ô tô kinh doanh chở trẻ em mầm non, học sinh phải sơn màu vàng đậm. Ảnh minh họa

Đồng thời, theo khoản 2, Điều 30, Nghị định số 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định: “Xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chở trẻ em mầm non, học sinh đặt ở mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ”.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 1-1-2025.