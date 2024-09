Trong 5 năm lái xe ô tô đưa đón học sinh Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku), tài xế Phạm Công Sơn (trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) chưa để xảy ra sự cố hỏng hóc về phương tiện hay tai nạn giao thông. Anh Sơn được nhà trường tin tưởng giao làm Đội trưởng Đội xe đưa đón học sinh.

Anh tâm sự: “Tôi luôn chấp hành nghiêm nội quy nhà trường, quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện đưa đón học sinh. Trước mỗi lần khởi hành, tôi đều kiểm tra kỹ phương tiện, vị trí ngồi và nhắc nhở học sinh chấp hành nội quy khi đi xe. Ngoài ra, tôi cũng nhắc nhở 17 thành viên còn lại trong đội chấp hành nghiêm túc các quy định khi lái xe”.

Thầy Đỗ Bách Khoa-Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng-cho hay: “Trường có 18 xe ô tô đưa đón học sinh gồm 15 xe 23 chỗ ngồi và 3 xe 16 chỗ ngồi. Các xe đưa đón học sinh của trường theo lịch học hàng ngày. Nhận thức rõ nguy cơ tai nạn giao thông đối với phương tiện đưa đón học sinh nên nhà trường có nội quy riêng. Khi lên hoặc xuống xe, tài xế và học sinh phải chào nhau. Các em phải ngồi đúng số ghế của mình. Khi đưa học sinh về, tài xế phải bàn giao các em cho phụ huynh chứ không được thả ở dọc đường.

Chúng tôi cũng thường phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ cho lái xe và học sinh.

Mặt khác, chúng tôi cũng tuyên truyền phụ huynh tự đưa đón con em chấp hành các quy định pháp luật để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường. Nhà trường cũng phân công thành viên trong đội xe hướng dẫn phụ huynh đậu đỗ xe sao cho an toàn khi đưa đón con em. Do vậy, 5 năm qua, các xe đưa đón học sinh và tại trường không xảy ra sự cố hoặc tai nạn giao thông”.

Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai cũng có 18 xe đưa đón học sinh. Mỗi năm, Ban Giám hiệu nhà trường có 3 lần làm việc với đội ngũ lái xe đưa đón học sinh. Nhà trường và phụ huynh cũng ký cam kết phối hợp trong việc đưa đón học sinh hàng ngày phải đảm bảo an toàn.

Ngay đầu năm học 2024-2025, Công an TP. Pleiku đã tiến hành rà soát, kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn. Trong đó, đơn vị tập trung kiểm tra về an toàn kỹ thuật phương tiện và yêu cầu chủ xe, tài xế ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Trung tá Phạm Thanh Bình-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho biết: “Lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự phối hợp với Công an các phường, xã chủ động rà soát, thống kê số lượng phương tiện chuyên chở học sinh trên địa bàn và cùng với nhà trường tổ chức tuyên truyền các quy định về đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm xe đưa đón học sinh hoạt động, kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện phương tiện vi phạm”.

Còn Thiếu tá Trần Văn Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Phú Thiện) thì thông tin: Trên địa bàn huyện chỉ có 1 xe ô tô đưa đón học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện). Hàng năm, đơn vị đều làm việc với nhà trường để thực hiện việc kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện và tài xế chấp hành các quy định của pháp luật khi đưa đón học sinh.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức các buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông nhằm từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, chủ phương tiện và tài xế. Sắp tới, đơn vị sẽ làm việc với Trường THPT Trần Quốc Tuấn để thực hiện kiểm tra các điều kiện đối với phương tiện đưa đón học sinh.

Trao đổi với P.V, ông Tăng Xuân Kiên-Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: “Sở đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phối hợp thống kê, rà soát, kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh.

Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra phương tiện, người lái xe ô tô đưa đón học sinh tại các huyện, thị xã, thành phố. Đi đôi với công tác kiểm tra, Thanh tra Sở cũng triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông đường bộ tại các trường học, các đơn vị kinh doanh vận tải và tài xế đưa đón học sinh”.