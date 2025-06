Tố giác tội phạm qua mạng xã hội: mô hình sáng tạo của Công an xã Glar

(GLO)- Sau 5 năm triển khai, mô hình “Tố giác tội phạm qua mạng xã hội” của Công an xã Glar (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã mang lại nhiều kết quả trong công tác phòng-chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Mô hình “Tố giác tội phạm qua mạng xã hội” của Công an xã Glar ra mắt vào tháng 3-2020 thông qua việc xây dựng trang mạng xã hội Facebook chính thức và các nhóm Zalo kết nối với các thôn, làng.

Đây là kênh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin về tình hình an ninh trật tự, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Mô hình cũng tạo điều kiện thuận lợi, bảo mật để người dân phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Cán bộ Công an xã Glar hướng dẫn người dân thao tác truy cập trang mạng xã hội của đơn vị để theo dõi các thông tin. Ảnh: R.H

Ngay từ khi triển khai, mô hình “Tố giác tội phạm qua mạng xã hội” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Từ khi thành lập mô hình đến nay, Công an xã Glar đã tiếp nhận và xử lý hơn 50 tin báo qua mạng xã hội, tập trung vào các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trộm cắp tài sản, bạo lực gia đình... Các thông tin đều được xác minh, xử lý nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng-chống tội phạm tại cơ sở.

Điển hình như vào tháng 3-2025, người dân cung cấp hình ảnh, clip qua Facebook phản ánh tình trạng thanh-thiếu niên thường xuyên tụ tập đua xe, nẹt pô gây mất trật tự tại khu vực giáp ranh xã Glar, Ia Pết và xã Trang. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Glar phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý kịp thời. Đến nay, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực này đã giảm rõ rệt.

Anh Kĩnh (thôn 1) chia sẻ: “Trang Facebook và các nhóm Zalo của Công an xã rất hữu ích và gần gũi với người dân. Mỗi khi có việc cần phản ánh, bà con chỉ cần nhắn tin qua điện thoại thông minh là được cán bộ Công an tiếp nhận và xử lý kịp thời”.

Ngoài tiếp nhận tin báo, các kênh mạng xã hội còn là nơi hướng dẫn, giải đáp thủ tục hành chính, lan tỏa những câu chuyện đẹp, hỗ trợ tìm người và tài sản thất lạc. Ngày 14-5 vừa qua, người dân xã Glar phát hiện 1 nam thanh niên không rõ danh tính, có biểu hiện tinh thần không ổn định.

Sau khi nhận hình ảnh từ người dân qua mạng xã hội, Công an xã Glar phối hợp với Công an xã Ia Piar (huyện Phú Thiện) đã nhanh chóng xác minh và xác định người này là anh H.T. (SN 2009) bị lạc nhiều ngày do vấn đề về tâm thần. Sau đó, Công an xã Glar đã bàn giao anh H.T. cho gia đình.

Trao đổi với P.V, Trung tá Lê Đình Phúc-Trưởng Công an xã Glar-cho biết: Hiện nay, đơn vị quản lý 1 trang Facebook với hàng ngàn lượt theo dõi và 9 nhóm Zalo cộng đồng. Trên các nền tảng này, cán bộ Công an xã trực 24/7, công khai số điện thoại, tài khoản Zalo để người dân dễ dàng liên hệ.

Danh tính người cung cấp tin được bảo mật tuyệt đối. Từ năm 2022 đến nay, Công an xã đã đăng tải hơn 1.000 bài viết, video tuyên truyền về pháp luật, phương thức thủ đoạn tội phạm và thông tin đời sống xã hội, nhận được sự quan tâm của người dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.