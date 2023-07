Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách, gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hàng (tổ 5, phường Tây Sơn); thương binh 2/4 Võ Cơ (thôn Thượng An 3, xã Song An); bệnh binh Đinh Chong (làng Hòa Bình, xã Tú An); bà Trương Thị Hồ (con liệt sĩ, ở thôn An Điền Nam, xã Cửu An); bệnh binh Hoàng Xuân Tiến (tổ 2, phường An Phước).

Tại các gia đình đến thăm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với người có công, gia đình chính sách. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai luôn ghi nhớ, biết ơn những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thi đua học tập, lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào, góp phần vào sự phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái đã trao tặng 5 gia đình chính sách, người có công 5 suất quà, 1 suất quà 2,5 triệu đồng, trong đó có 2 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà

Dịp này, thị xã An Khê cũng trao tặng 5 suất quà (300-600 ngàn đồng/suất) đến các gia đình chính sách, người có công.