Triệt phá băng trộm liên tỉnh thực hiện trên 80 vụ trộm cắp tài sản

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa triệt phá băng trộm liên tỉnh đã thực hiện trót lọt trên 80 vụ trộm cắp tài sản khắp các tỉnh, thành miền Tây.

Ngày 1.7, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, lực lượng Công an tỉnh vừa triệt phá băng trộm liên tỉnh đã thực hiện trót lọt trên 80 vụ trộm cắp tài sản khắp các tỉnh, thành miền Tây, như: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Long An, Hậu Giang, TP.Cần Thơ, Vĩnh Long...

Theo đó, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can, gồm: Huỳnh Văn Tèo (32 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau, Cà Mau); Mai Xuân Dũng (32 tuổi, ngụ TT.Đầm Dơi, H.Đầm Dơi, Cà Mau); Trần Minh Thiên (27 tuổi, ngụ xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu); Nguyễn Hữu Thanh Xuân (TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long); Nguyễn Hoàng Hải (P.7, TP.Bạc Liêu).

Khám xét nơi ở của các bị can, công an thu giữ 4 xe máy là phương tiện gây án, 1 khẩu súng ngắn, 22 viên đạn, nhiều chất ma túy và 13 điện thoại di động.

Theo cơ quan CSĐT, trong tháng 3, người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu liên tục trình báo bị trộm đột nhập vào nhà lấy nhiều tài sản giá trị lớn, gây hoang mang, lo lắng.

Từ nhiều nguồn tin thu thập, trinh sát phát hiện Trần Minh Thiên liên quan đến các vụ trộm cắp do người dân trình báo và thường xuyên tụ tập với nhóm đối tượng có tiền án hình sự, ma túy phức tạp. Thiên cũng có nhiều tiền án, tiền sự, có kinh nghiệm trong việc đối phó với công an, di chuyển liên tục từ địa phương này đến tỉnh khác.

Sau thời gian theo dõi, các trinh sát bắt được Thiên đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, Long An. Từ lời khai của Thiên, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Tèo, Dũng, Xuân, Hải.

Bước đầu, Thiên và Tèo khai nhận cùng nhiều đồng phạm thực hiện trót lọt trên 80 vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Long An, Hậu Giang, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ... Thủ đoạn của băng trộm này là lợi dụng đêm tối, người dân ngủ say để đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản.

Thiên, Tèo và Dũng khai nhận đã đột nhập cửa hàng điện thoại di động H.P (P.8, TP.Bạc Liêu) lấy trộm 85 điện thoại iPhone và 150 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị khoảng 1,5 tỉ đồng vào ngày 24.3.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các nghi can có liên quan đến băng trộm nêu trên.