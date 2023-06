Bình Định: Đang bị khởi tố, bị can vẫn đi trộm cắp tài sản

Trong thời gian bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú, một bị can ở Bình Định tiếp tục đi trộm đồ của người dân.

Ngày 13.6, Công an TX.An Nhơn (Bình Định) cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Công Hậu (23 tuổi, ở P.Đập Đá, TX.An Nhơn) về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ công an, do nghiện ngập, lại không có nghề nghiệp ổn định, Hậu nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Từ ngày 10 - 15.4, vào lúc rạng sáng, Hậu đi bộ lang thang trên các tuyến đường ở P.Đập Đá, TX.An Nhơn, phát hiện một quán nhậu ở khu dân cư Tây Bàn Thành đã đóng cửa, nên lén lút đột nhập lấy trộm 6 thùng bia Heineken, 6 thùng bia Tiger xanh, 1 thùng bia Tiger bạc, 1 thùng nước ngọt 7UP và 12 lon nước bò húc với tổng trị giá hơn 5,6 triệu đồng.

Đến ngày 29.5, Công an TX.An Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Công Hậu.

Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 7.6, Hậu tiếp tục trộm cắp 1 điện thoại di động của anh L.V.T. ở khu vực Tây Phương Danh (P. Đập Đá, TX.An Nhơn).

Để phòng ngừa bị can tiếp tục phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an TX.An Nhơn (Bình Định) đã thay đổi biện pháp ngăn chặn và ra lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra, xử lý theo quy định.