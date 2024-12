Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVII tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị

(GLO)-Ngày 26-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng truy nã Đoàn Đào Nhã Trúc (SN 2007, trú xã An Thành, huyện Đak Pơ) về hành vi cố ý gây thương tích.