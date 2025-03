Tiêm kích Hàn Quốc thả nhầm 8 quả bom vào khu dân cư do lỗi nhập liệu

(GLO)- Giới chức Hàn Quốc cho biết, 29 người đã bị thương trong vụ tiêm kích thả nhầm bom vào khu dân cư. Nguyên nhân của sự cố được xác định là do phi công nhập sai tọa độ mục tiêu trong quá trình chuẩn bị nhiệm vụ cũng như không thực hiện các bước xác thực để bảo đảm an toàn trước khi thả bom.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 6-3 khi 2 tiêm kích KF-16 “thả bất thường” 8 quả bom Mark 82, mỗi quả chứa 89 kg thuốc nổ mạnh, xuống khu dân cư gần thao trường ở thành phố Pocheon thuộc tỉnh Gyeonggi, cách biên giới với Triều Tiên khoảng 35-40 km.

Đoạn video chia sẻ trên các trang mạng xã hội cho thấy vụ nổ đã làm rung chuyển nhà cửa và các tòa nhà trong khu vực. Theo thống kê có 99 công trình ở Pocheon bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại; trong số 29 người bị thương có 15 dân thường và 14 quân nhân.

Một ngôi nhà bị hư hỏng nặng trong vụ tiêm kích Hàn Quốc thả nhầm bom vào khu dân cư ngày 6-3. Ảnh: Chosun/Nguồn: vnexpress.net

Các nhà chức trách lập tức đã tạm dừng các cuộc tập trận bắn đạn thật để điều tra rõ nguyên nhân sự cố. Tuy nhiên, quân đội khẳng định sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc tập trận chung lớn giữa Hàn Quốc và Mỹ, dự kiến bắt đầu vào đầu tuần sau.

Kết quả điều tra cho thấy, phi công trên tiêm kích dẫn đầu biên đội 1 (số 1) đã nhập sai một trong 15 chữ số chỉ tọa độ mục tiêu.

“Trước khi cất cánh, các phi công nhận được dữ liệu mục tiêu gồm vĩ độ có 7 chữ số và kinh độ có 8 chữ số theo hệ thống trắc địa WGS 84. Tuy nhiên, phi công số 1 đã nhập sai chữ số cuối cùng trong dãy số vĩ độ.

Do không phát hiện ra sai sót, máy bay KF-16 đã ném bom vào khu dân cư cách mục tiêu chỉ định khoảng 8 km. Phi công trên chiếc KF-16 thứ 2 đã nhập đúng tọa độ mục tiêu, nhưng vẫn ném bom theo phi công số 1”-một quan chức quân sự Hàn Quốc thông tin.

Không quân Hàn Quốc cũng cho biết, khi ném bom hiệp đồng, tọa độ mục tiêu và thời điểm ném bom của cả 2 chiếc tiêm kích sẽ do phi công số 1 quyết định. Đây là lý do phi công số 2 mắc sai lầm. Quân đội Hàn Quốc hiện sử dụng hệ thống trắc địa WSG 84 do Cơ quan Tình báo Địa không gian Mỹ cung cấp.

Được biết, sau vụ việc, hàng chục nhà hoạt động và người dân từ thị trấn bị ảnh hưởng đã tổ chức một cuộc biểu tình gần Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul. Họ yêu cầu dừng các cuộc tập trận quân sự đang đe dọa tính mạng và sự bình yên của người dân trong khu vực.

Quyền Tổng thống kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, ông Choi Sang-mok, cũng đã chỉ thị cho giới chức nước này nhanh chóng tuyên bố khu vực chịu thiệt hại ở thành phố Pocheon là “khu vực thảm họa đặc biệt” để đảm bảo các hỗ trợ cần thiết và khắc phục thiệt hại cho người dân.