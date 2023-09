Thiên tai tại miền Trung làm 7 người thương vong, 153 nhà bị tốc mái

Tin liên quan Kbang thiệt hại hơn 175 triệu đồng do mưa kèm theo gió lốc

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, từ ngày 24-26/9, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu sau áp thấp và mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương.

Tính đến 15 giờ ngày 26/9, dông, lốc, sét đã làm 1 người chết ở xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; 6 người khác bị thương tại tỉnh Thừa Thiên-Huế; 153 nhà bị tốc mái, trong đó ở tỉnh Quảng Trị có 69 nhà và tỉnh Thừa Thiên-Huế 84 nhà; hai cột điện trung thế bị gãy đổ tại tỉnh Thừa Thiên-Huế; 2.000 cây ăn quả, cây bóng mát ở Quảng Trị bị ảnh hưởng.

Mưa lớn diện rộng gây ngập lụt một số tuyến đường và chia cắt giao thông ở khu vực biên giới đất liền địa bàn hai huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Nhiều điểm trên các tỉnh trên bị ngập nặng. Khu vực đường vào bản Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, có mực nước ngập khoảng 0,3m, nguy cơ chia cắt cục bộ. Các điểm trên địa bàn huyện Minh Hóa, Quảng Bình như Đường vào xã Hóa Sơn nước ngập sâu từ 0,7-1m, dài khoảng 15m; cầu từ bản Lương Năng đi thôn Thuận Hóa (xã Hóa Sơn) nước ngập sâu khoảng 1m khiến người và phương tiện không qua lại được.

Tại các ngầm Ka Ai, Ka Định, Ka Ốc, Hà Nông (xã Dân Hóa), nước lên cao từ 1-1,5m... Quốc lộ 12A đoạn Km 121+800, thuộc bản Yleng, xã Dân Hóa, bị sạt lở khoảng 50m3 đất đá gây ách tắc giao thông.

Hiện cấp ủy, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên những gia đình có người bị chết và bị thương, chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 27/9, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và từ Quảng Trị đến đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-150mm, có nơi trên 180mm. Nam Trung Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 120mm; thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 28/9 tới, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 450mm. Từ 13 giờ ngày 26/9 đến 19 giờ ngày 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa từ 200-400mm, có nơi trên 450mm.

Từ 13 giờ ngày 26/9 đến 7 giờ ngày 28/9, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa từ 50-150mm, có nơi trên 180mm. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 13 giờ ngày 26/9 đến 19 giờ ngày 27/9 có mưa từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Khu vực vùng núi đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Để tiếp tục ứng phó với hoàn lưu áp thấp, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 11/CĐ-QG ngày 24/9/2023; trong đó chủ động sơ tán dân khu vực bị ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; tổ chức kiểm soát giao thông trên các tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt…

Các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ triển khai ứng phó với hoàn lưu áp thấp, đồng thời tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.