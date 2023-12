Theo chân Công an xã vùng biên

Để giữ vững an ninh, trật tự, cùng việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát nắm tình hình địa bàn, Công an xã Lợi Thuận còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), các đồn Biên phòng, Hải quan đóng trên địa bàn giám sát chặt chẽ cửa khẩu chính và toàn bộ các đường mòn, lối mở nhằm chủ động ngăn chặn, truy bắt tội phạm.

1. Đại úy Hồ Duy Khanh, Trưởng Công an xã Lợi Thuận chia sẻ, xác định tính chất quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an ninh biên giới, nhất là khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, trong năm qua, đơn vị đã đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm thông tin cơ sở để kịp thời phát hiện, tấn công tội phạm các loại. Ngoài ra, đơn vị còn đầy mạnh tuyên truyền, vận động bà con đến trụ sở kích hoạt số định danh điện tử, thực hiện hàng trăm cuộc tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn bà con nhân dân lập các tổ liên gia PCCC. Để làm tốt công tác, các cán bộ phụ trách địa bàn được giao nhiệm vụ phải làm chặt chẽ khâu quản lý cư trú, từ đó có thể ghi nhận những người từ nơi khác đến làm ăn, buôn bán, phát hiện các đối tượng tội phạm có mục đích gây án tại chỗ hoặc tìm đến ẩn náu chờ trốn ra nước ngoài sau khi gây án. Song song với đó là đẩy mạnh hoạt động của các “Tổ tuần tra nhân dân”, răn đe gọi hỏi, cảm hóa đối với các đối tượng được tha tù, các đối tượng tội phạm đang trong quá trình thụ án treo cam kết không tái phạm, chịu khó tìm kế làm ăn tạo cuộc sống lành mạnh cho bản thân và gia đình.

Trong số những đối tượng này, có trường hợp anh Trương Văn Quang, ngụ ấp Thuận Tây, sau khi thụ án trở về, được cán bộ quản lý địa bàn khuyên bảo nên đã tự nguyện cam kết hoàn lương, ban ngày chạy xe ôm ngoài cửa khẩu Mộc Bài kiếm tiền lo cho vợ con, ban đêm thì xung phong tham gia “Tổ tuần tra nhân dân” tuần tra phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh thôn xóm. Ngoài ra, anh Quang còn phát hiện và cung cấp nhiều thông tin về các đối tượng tội phạm đang hoạt động trên địa bàn và những đối tượng nghi vấn từ nơi khác đến lén lút hoạt động buôn lậu, đưa người trái phép qua biên giới theo dạng “việc nhẹ lương cao”... Để giúp anh Quang vượt qua khó khăn về kinh tế và cũng là sự ghi nhận ý chí quyết tâm hoàn lương, trở thành người có ích cho xã hội, ngoài việc tự nguyện góp tiền ủng hộ mua nhu yếu phẩm trong các dịp lễ, tết, công an xã còn đề xuất UBND xã Lợi Thuận tặng anh Quang một con bò nái đang trong thời gian sinh sản tốt nhằm tạo thêm nguồn thu nhập bền vững cho gia đình.

2. Cũng thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn để chủ động triệt phá nhiều băng nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp, cờ bạc, lừa đảo, Công an xã Lợi Thuận còn phát hiện trên địa bàn năm qua nổi lên tình trạng buôn lậu và lừa đưa người xuất nhập cảnh trái phép để bán cho các ông chủ, bà chủ người nước ngoài thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng...

Với đặc thù về địa hình của khu vực giáp ranh giữa xã và tỉnh S Vây Riêng, Vương quốc Campuchia chủ yếu là ruộng lúa và những cánh rừng tràm bạt ngàn với nhiều đường mòn lối mở có thể dễ dàng qua lại nên để ngăn chặn hoạt động buôn lậu hàng hóa qua biên giới, Công an xã Lợi Thuận đã đến từng nhà dân ở khu vực biên giới nói không với hàng lậu (không chứa chấp, không tiếp tay, không trực tiếp tham gia). Cùng với đó, anh em cũng phân công nhau đi đến từng cửa hàng buôn bán tạp hóa, nhu yếu phẩm trên địa bàn cam kết không chứa chấp, tiêu thụ các loại hàng hóa như thuốc lá ngoại, rượu, đường cát, nước ngọt và một số mặt hàng khác không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi người dân đã thấu hiểu việc buôn lậu có thể gây tác hại to lớn cho thị trường hàng hóa và ngành sản xuất trong nước, công an xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Bến Cầu và hải quan cửa khẩu, biên phòng nắm tình hình từ xa để chủ động tấn công, chặn bắt.

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động nắm thông tin, trong năm qua, Công an xã Lợi Thuận đã bắt giữ 5 vụ buôn lậu, thu giữ trên 1.000 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc cùng nhiều loại nhu yếu phẩm gồm đường cát, nước ngọt, rượu và sữa các loại. Cùng với đó, xuất phát từ công tác tuần tra biên giới và “Tuần tra nhân dân” đã phát hiện và cung cấp thông tin cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Bến Cầu chặn bắt hàng chục vụ buôn lậu khác, truy bắt hàng chục đối tượng hoạt động tội phạm, đặc biệt là vụ phối hợp chặn bắt xe ô tô tải BKS: 70H-008.20 do ông N.V.T, ngụ huyện Gò Dầu, vận chuyển trái phép 9 tấn vải và chỉ phế liệu không rõ nguồn gốc tại khu vực cầu Xía Đù, ấp Thuận Tây.

Một vấn đề khá phức tạp khác nổi lên trong thời gian qua, đó là tình trạng buôn người. Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Lợi Thuận phát hiện một số trường hợp người dân từ các vùng sâu, vùng xa ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc nghe lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” của kẻ xấu đã bán hết trâu bò, heo, gà, thậm chí cầm cố cả xe gắn máy, nhà cửa làm lộ phí đi vào TP Hồ Chí Minh rồi được các đối tượng dùng xe đưa đến khu vực hẻo lánh ở biên giới móc nối xuất cảnh trái phép. Thực chất, các đối tượng tội phạm không phải giới thiệu việc làm để ăn hoa hồng gì cả, mà chúng đem những người này bán cho các tổ chức hoạt động tội phạm ở bên kia biên giới để thực hiện lừa đảo qua mạng đối với chính những người Việt Nam ở trong nước để nhận một khoản tiền nhất định. Sau cuộc mua bán, các tổ chức hoạt động tội phạm thường nhốt những người dân này vào một khu nhà có sự kiểm soát chặt chẽ của nhiều lớp bảo vệ và nếu ai bỏ trốn hoặc không nghe lời thì đánh đập hoặc buộc gia đình phải gửi tiền chuộc cao gấp nhiều lần số tiền chúng bỏ ra.

Nhằm ngăn chặn loại hình tội phạm này, ngoài việc triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, Công an xã Lợi Thuận đã tổ chức vận động người dân khu vực biên giới không chứa chấp tội phạm, nếu phát hiện có người dân nghi bị bọn lừa đảo “việc nhẹ lương cao” đưa đến địa bàn thì báo ngay cho công an xã để được giải thích, hướng dẫn, không mắc mưu bọn lừa đảo nhằm tránh những hệ lụy xấu sau này. Cùng với đó, công an xã còn yêu cầu tất cả những người chạy xe ôm, những người buôn bán quanh khu vực biên giới, đặc biệt là cửa khẩu Mộc Bài cam kết không tiếp tay cho các đối tượng tội phạm để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài và phối hợp với biên phòng kiểm soát chặt chẽ dòng người địa phương qua lại biên giới thăm thân, làm ăn buôn bán để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp trà trộn xuất, nhập cảnh trái phép. Với quyết tâm cao, trong năm qua, Công an xã Lợi Thuận đã phát hiện, giải thích, hướng dẫn cho hàng chục trường hợp người dân từ các địa phương khác bị các đối tượng buôn bán người tìm cách lừa bán ra nước ngoài hiểu bản chất của sự việc và trở về quê làm ăn. Ngoài ra, công an xã cũng tiếp nhận hàng chục trường hợp trốn khỏi “thiên đường việc nhẹ lương cao” ở bên kia biên giới trở về nước, đặc biệt còn tặng lộ phí và giúp đỡ đưa anh T. xuống tận bến xe Miền Đông TP Hồ Chí Minh để trở về quê ở tỉnh Thừa Thiên-Huế vì anh này trước khi bỏ trốn không được trả bất cứ đồng lương nào.

3. Nhận xét về công tác của công an các xã biên giới, Thượng tá Trần Văn Đông, Trưởng Công an huyện Bến Cầu cho biết, sau khi dịch bệnh qua đi, cửa khẩu mở trở lại thì các phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu hai chiều và lượng người xuất, nhập cảnh liên tục tăng trở lại. Cùng với đó là chính sách mở cửa lối mở để người dân hai bên biên giới thuận tiện qua lại thăm thân và trao đổi, mua bán nông sản, là môi trường để các đối tượng tội phạm trà trộn vào hoạt động. Nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn, truy bắt tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trên toàn tuyến dài 37,5km, ngay từ đầu năm 2023, Ban chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo cho công an các xã phải sát sao trong công tác quản lý cư trú, dành thời gian cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm với dân để tuyên truyền pháp luật và vận động bà con tự nguyện tố giác tội phạm, tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới và tuần tra nhân dân, nắm chắc tình hình địa bàn để chủ động tấn công tội phạm. Song song với đó, công an các xã phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thậm chí sử dụng xe ô tô chuyên dụng xuống tận nhà đưa bà con đi kích hoạt số định danh điện tử, tăng cường tuần tra đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và đẩy mạnh xây dựng tổ liên gia PCCC.

Mặc dù được giao rất nhiều đầu việc, nhưng với sự cố gắng cao, trong năm qua, công an các xã biên giới, trong đó có Tiên Thuận, Long Thuận, Lợi Thuận đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, kéo giảm sâu tình trạng tội phạm, phát hiện và bắt nhiều vụ buôn lậu hàng hóa qua biên giới, triệt phá nhiều băng nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép; vận động, giúp đỡ người lầm lỡ sau khi thụ án trở vế tham gia các tổ “Tuần tra nhân dân”. Ngoài ra, công an các xã biên giới còn tích cực giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, những người già neo đơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại cửa hành chính công, hỗ trợ những người bị lừa đưa ra nước ngoài để bán cho các tổ chức hoạt động tội phạm trở về quê an toàn...