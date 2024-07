Thanh tra tỉnh Đắk Nông kiến nghị xử lý sai phạm hơn 1,3 tỷ đồng

Cơ quan chức năng huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông xác định, nguyên nhân dẫn đến xe khách bị lật xuống vực ven Quốc lộ 28 là do tài xế điều khiển xe không quen đường, thiếu quan sát dẫn tới tai nạn.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan điều tra, Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.