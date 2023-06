Tàu ngầm mất tích khi tham quan xác tàu Titanic: Nóng ruột tìm cứu

Một tàu lặn thám hiểm tư nhân tên Titan chở bốn hành khách và một lái tàu xuống tham quan khu vực xác tàu Titanic bị đắm ở khu vực ngoài khơi bờ biển Canada và Mỹ đã mất liên lạc hôm 19-6, tờ The New York Times đưa tin. Các lực lượng chức năng hai nước đang tích cực tìm kiếm, trong bối cảnh dưỡng khí trên tàu đang cạn dần.

Dưỡng khí chỉ đủ cho khoảng 70 giờ

Theo thông tin của công ty sở hữu tàu Titan là OceanGate Expeditions (Mỹ), các hành khách trên tàu đang tham gia chuyến du lịch kéo dài tám ngày để tham quan xác tàu Titanic. Hiện danh tính của bốn hành khách chưa được công bố chính thức nhưng theo nhiều nguồn tin thì những người này gồm: Chủ tịch OceanGate Expeditions - ông Stockton Rush, cựu lính hải quân người Pháp - ông Paul Henri Nargeolet, Chủ tịch Tập đoàn quốc tế Action Aviation - ông Hamish Harding, doanh nhân người Pakistan - ông Shahzada Dawood. Ông Nargeolet được cho là một chuyên gia hàng đầu về tàu Titanic khi đã tham gia nhiều chuyến thám hiểm xác tàu này.

Các hành khách được đưa ra tàu Titan bằng một tàu lớn hơn - tàu này đóng vai trò là trung tâm liên lạc và hỗ trợ cho tàu Titan khi tàu bắt đầu lặn. OceanGate Expeditions cho biết tàu Titan được trang bị hệ thống giám sát an toàn thời gian thực, có thể theo dõi áp suất nước và độ bền của tàu. Lái tàu “sẽ được cảnh báo khi có bất kỳ vấn đề nào được phát hiện nên có đủ thời gian để nổi lên”.

Chuyên gia Thomas Shugart tại tổ chức Trung tâm vì an ninh Mỹ mới (phát triển chính sách an ninh, quốc phòng) lo ngại việc đến giờ các bên tìm kiếm vẫn chưa nhận được tin tức gì về chiếc tàu lặn mất tích không phải là điềm lành: “Nếu họ gặp một vấn đề buộc phải nổi lên thì bây giờ chúng ta có thể thấy đèn hiệu định vị rồi. Nếu họ bị mắc kẹt dưới đáy biển vì một lý do nào đó thì khả năng có lực lượng cứu hộ nào có thể đưa họ lên kịp thời là khá thấp”.