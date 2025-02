Tặng trên 320 suất quà cho người nghèo, trẻ em khó khăn tại Kông Chro

(GLO)- Ngày 25-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Bửu Phước (TP. Pleiku), gia đình ông Lê Khắc Thiện (phường An Phú, thị xã An Khê) cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, khuyết tật và người già neo đơn tại địa phương.

Theo đó, tại chương trình, 320 suất quà (trị giá từ 350.000-550.000 đồng/suất) đã được trao tặng cho 32 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn (xã Ya Ma có 200 hộ, xã Sró 120 hộ).

Đoàn tặng quà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ya Ma (huyện Kông Chro). Ảnh: H.N

Mỗi suất quà bao gồm: gạo, mỳ gói, cá khô, quần áo và một số nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá quà tặng trên 152 triệu đồng, do phật tử chùa Bửu Phước và gia đình ông Lê Khắc Thiện tài trợ.

Chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức tặng 100 thùng sữa đậu nành NutiFood (140.000 đồng/thùng) cho học sinh nghèo, khó khăn của 3 trường: Mầm Non Bông Sen (xã Ya Ma), Mầm Non An Trung (xã An Trung) và Mầm Non 17/3 (xã Yang Nam) với tổng trị giá 14 triệu đồng, do Công ty cổ phần NutiFood tài trợ.